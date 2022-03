Chi è Carmen Di Pietro, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2022

Chi è Carmen Di Pietro, la concorrente che partecipa alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022? Il reality show è tra i più attesi dell’anno e torna in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. In studio, come opinionisti, figurano Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Carmen Di Pietro è un nome ben noto al pubblico di Canale 5 e si unisce al gruppo di naufraghi in Honduras. Vediamo le informazioni che abbiamo raccolto sul suo conto.

Chi è Carmen Di Pietro: età, programmi TV, Instagram

Nata il 24 maggio 1965 a Potenza, Carmen Di Pietro è una showgirl e personaggio televisivo ben noto al pubblico di Mediaset. Ha lavorato sia al cinema che in TV. Sul grande schermo ha recitato in pellicole come Dolce pelle di Angela, La storia di Lady Chatterley, Lambada blu, Nostalgia di un piccolo grande amore, Belle da morire, Paparazzi e Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo. In TV, invece, ha partecipato a svariati programmi come opinionista e valletta come La vita in diretta, Distraction, Domenica In, Pomeriggio Cinque, Sabato In, La prova del cuoco, Avanti un altro! Ha partecipato già all’Isola dei famosi, nell’edizione del 2004. Ma quest’anno partecipa in coppia con suo figlio Alessandro Iannoni. Inoltre, nel 2017, ha preso parte al Grande Fratello Vip. Molto social, Carmen Di Pietro è presente su Instagram dov’è seguita da 501mila follower.

Streaming e TV

Dove vedere L’Isola dei Famosi 2022? Il reality show arriva in prima serata, a partire da lunedì 21 marzo 2022, su Canale 5 prendendo il posto settimanale de Il Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Ilary Blasi va in onda due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, in prima serata dalle ore 21:25 su Canale 5, disponibile al tasto 5 del telecomando. Chi vuole seguire il reality in diretta streaming può accedere a MediasetPlay, la piattaforma che via Desktop o via App permette di seguire in streaming tutto ciò che viene trasmesso in TV. Inoltre, grazie alla funzione on-demand, è possibile recuperare le puntate già andate in onda.