Chi è Carlo Siano, il tentatore di Temptation Island 2020

Chi è Carlo Siano, il giovane tentatore di Temptation Island 2020? Il ragazzo è nato il 5 novembre del 1996 (età 23 anni) a Solofra, paese in provincia di Avellino. Molto legato ai suoi genitori Stefano e Elena, della vita privata di Carlo Siano sappiamo che ha tre sorelle: Maria Michela, Regina e Vincenza. Non è ben chiaro, invece, se il ragazzo spesso presente con lui sui social (Thomas) sia un suo amico oppure suo fratello. Carlo Siano è un grande amante della natura e degli animali, ama andare a caccia e tra le sue passioni sembra esserci quella per le automobili. La carriera di Carlo è interamente dedicata alla boxe.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Carlo Siano, ma dove è possibile vedere Temptation Island 2020 in tv e live streaming? Il reality show va in onda tutti i giovedì sera su Canale 5 alle ore 21,20. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite MediasetPlay.it.

