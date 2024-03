Chi è Carla Accardi, la moglie di Gianna Nannini ospite a Domenica In, figlia, Penelope

Chi è la moglie di Gianna Nannini, Carla Accardi? La grande cantante è molto riservata sulla sua vita privata. La rocker inoltre ha una figlia, Penelope, che oggi è un’adolescente di 14 anni. Le due sono legate da circa 40 anni. Gianna e Carla si sono sposate con un rito civile in gran segreto ed oggi vivono facendo la spola tra Londra e la Toscana. Penelope è arrivata nelle loro vite dopo tre aborti che tanto hanno segnato la vita di Gianna. “Conosco Carla da quarant’anni, e ho in lei totale fiducia. Se non ci fosse Penelope, mia figlia, non avrei mai fatto questo passo. Ma se mi succede qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra Carla la può adottare”, aveva raccontato la cantante in un’intervista.

Per molto tempo la loro unione è rimasta in gran segreto. Poi si sono trasferite a Londra, in una incantevole casa di Kensington, dove ancora oggi vivono con la loro bambina. Come sappiamo nel nostro Paese i figli di coppie omogenitoriali hanno pochi diritti. Nel caso in cui dovesse succedere qualcosa alla Nannini, in Italia Penelope sarebbe senza un genitore riconosciuto. In Inghilterra, invece, Carla può adottare la piccola.

Gianna Nannini è diventata mamma a 54 anni. “Mettendola al mondo è come se avessi seminato un giardino: ci ho provato e riprovato, e quando avevo perso ogni speranza, lei è arrivata. Ho pianto due giorni, prima di dire finalmente ci siamo. Ero invasa di emozione e di commozione”, ha detto parlando della figlia Penelope. Nannini ha dovuto superare ben tre aborti prima di riuscire a diventare una mamma. “Avere un figlio che hai desiderato così tanto non può essere uno sbaglio perché avrà tutto l’amore del mondo anche da una mamma non più giovane. La Bibbia parla di madri a 70 anni… se Rod Stewart fa un figlio a 65 anni nessuno dice nulla, invece con me si parla di questo e non della mia musica”, ha detto sulle polemiche di aver avuto una figlia a tarda età.

Sul significato del nome della figlia: “Mi sono detta: ‘Ti chiamerò Penelope perché mi hai aspettato tanto prima di nascere. Hai aspettato che fossi pronta. Per tre volte non lo sono stata, ma oggi lo sono. Tu, il più grande amore della mia vita, arrivi dopo il dolore profondo e lo shock. Ma ci ho creduto pienamente, e ho sentito la forza per riuscirci, e ti ho desiderata così tanto che oggi, mentre ti scrivo, ti ho dentro di me. Dio è donna. Lo capirai presto e lo capiremo insieme”.