Captain Phillips – Attacco in mare aperto: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 13 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Captain Phillips – Attacco in mare aperto, film del 2013 diretto da Paul Greengrass, con protagonista Tom Hanks. Si tratta di un adattamento cinematografico del libro Il dovere di un capitano, autobiografia di Phillips, scritta in collaborazione con Stephan Tatty. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il 28 marzo 2009, Richard Phillips, comandante della nave portacontainer Maersk Alabama, lascia sua moglie Andrea e i suoi due figli nel Vermont per prendere parte a una spedizione umanitaria al largo del Corno d’Africa per il Programma alimentare mondiale. Il 1 aprile la nave Maersk Alabama, con a bordo Phillips e venti membri dell’equipaggio, parte così dal porto di Salalah (Oman) alla volta di Mombasa (Kenya) per distribuire cibo e mezzi agricoli alla popolazione del terzo mondo.

Il 7 aprile, nell’oceano Indiano, durante un’esercitazione di routine anti-pirateria in mare aperto, Phillips nota sui radar due strani bersagli e, osservando con un binocolo, scopre due strane barche in avvicinamento verso la sua nave. Temendo un’azione di pirateria, Phillips ordina all’equipaggio di tornare ai posti di raduno e prepararsi all’emergenza. Dopodiché contatta la UK Maritime Trade Operation di Dubai per avvisare dell’emergenza e cerca di ingannare i pirati somali fingendo di contattare una nave da battaglia. Una delle barche fugge via dalla paura, ma l’ultima barca con a bordo i quattro pirati si avvicina sempre più alla nave, per poi rimanere in panne.

L’8 aprile, dopo aver riparato il motore, i 4 pirati Abduwali Muse, Adan Bilal, Nour Najee e Walid Elmi, armati di AK-47, si dirigono nuovamente verso la Maersk Alabama. A questo punto Phillips, dopo aver informato dell’emergenza l’US Maritime Emergency Line di Northwood (Londra), cerca di respingerli attivando degli idranti e sparando alcuni bengala verso i pirati. Nonostante ciò i pirati riescono ad agganciare la scala sulla murata della nave e Phillips ordina all’equipaggio di nascondersi nella sala macchine e aspettare i soccorsi.

Storia vera

Il film Captain Phillips – Attacco in mare aperto racconta la storia vera del dirottamento della nave mercantile statunitense Maersk Alabama, avvenuto nell’aprile 2009 per mano di quattro pirati somali, e la cattura in ostaggio del comandante Richard Phillips. Il fatto passò alla storia perché si trattò del primo dirottamento di una nave da carico statunitense in 200 anni di storia navale.

Captain Phillips – Attacco in mare aperto: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Captain Phillips – Attacco in mare aperto, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Tom Hanks: comandante Richard Phillips

Barkhad Abdi: Abduwali Muse

Barkhad Abdirahman: Adan Bilal

Faysal Ahmed: Nour Najee

Mahat M. Ali: Walid Elmi

Catherine Keener: Andrea Phillips

Michael Chernus: primo ufficiale Shane Murphy

David Warshofsky: ingegnere Mike Perry

Corey Johnson: timoniere Ken Quinn

Chris Mulkey: terzo ingegnere John Cronan

Yul Vazquez: comandante Frank Castellano

Max Martini: comandante DEVGRU

Omar Berdouni: Nemo

Issak Farah Samatar: Hufan

Mohamed Ali: Asad

Will Bowden: ufficiale della US Maritime

Stacha Hicks: ufficiale della UK Maritime Trade Operation

Streaming e tv

Dove vedere Captain Phillips in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 13 marzo 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Captain Phillips – Attacco in mare aperto: la storia vera raccontata nel film C’è Posta per Te 2021: anticipazioni e ospiti dell’ultima puntata Pets – Vita da animali: tutto quello che c’è da sapere