Captain America – The Winter Soldier: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 13 aprile 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Captain America – The Winter Soldier, film del 2014 diretto da Anthony e Joe Russo basato sul personaggio dei fumetti Marvel Comics Capitan America, interpretato da Chris Evans. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Due anni dopo la battaglia a New York, Steve Rogers vive a Washington D.C., dove lavora per lo S.H.I.E.L.D. mentre cerca di adattarsi alla società moderna. Rogers e Natasha Romanoff vengono mandati insieme alla squadra S.T.R.I.K.E., guidata dall’agente Rumlow, a liberare alcuni ostaggi su una nave dello S.H.I.E.L.D. presa d’assalto dal mercenario Georges Batroc. A bordo, Steve scopre Romanoff mentre preleva a sua insaputa dei file dai computer della nave. Tornato al quartier generale dell’agenzia, il Triskelion, Rogers chiede spiegazioni a Nick Fury, che gli mostra il progetto Insight: tre Helicarrier collegati a satelliti spia e progettati per prevenire qualsiasi tipo di minaccia. Fury non riesce a decriptare i dati recuperati da Natasha e, insospettitosi, chiede ad Alexander Pierce, segretario generale dello S.H.I.E.L.D., di rimandare il progetto Insight.

Fury viene attaccato da alcuni uomini guidati da un assassino conosciuto come il Soldato d’Inverno. Fury riesce a fuggire e si nasconde a casa di Rogers, ma dopo aver consegnato a quest’ultimo la chiave USB con i dati, Fury viene colpito a morte dal Soldato d’Inverno. Il giorno seguente Rogers viene convocato da Alexander Pierce, e quando si rifiuta di rivelare a Pierce delle informazioni su Fury, viene dichiarato nemico dello S.H.I.E.L.D. ed è costretto a fuggire. Steve si incontra con Natasha e grazie ai dati della chiave USB scoprono un bunker segreto dello S.H.I.E.L.D. sotto Camp Lehigh, nel New Jersey, la base militare dove Rogers era stato addestrato durante la seconda guerra mondiale; là attivano un supercomputer contenente la coscienza di Arnim Zola, il quale rivela loro che sin dalla fondazione dello S.H.I.E.L.D., l’Hydra si è segretamente infiltrata nell’organizzazione, spargendo il caos in tutto il mondo nella speranza che l’umanità rinunciasse spontaneamente alla libertà in cambio della sicurezza ed eliminando le possibili minacce come Howard Stark. Rogers e Romanoff riescono poi a sopravvivere a un missile lanciato contro il bunker, e capiscono che Pierce è il leader dell’Hydra.

Captain America – The Winter Soldier: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Captain America – The Winter Soldier, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Chris Evans: Steve Rogers / Captain America

Scarlett Johansson: Natasha Romanoff / Vedova Nera

Sebastian Stan: Bucky Barnes / Soldato d’Inverno

Anthony Mackie: Sam Wilson / Falcon

Cobie Smulders: Maria Hill

Frank Grillo: Brock Rumlow

Emily VanCamp: Sharon Carter / Agente 13

Hayley Atwell: Peggy Carter

Robert Redford: Alexander Pierce

Samuel L. Jackson: Nick Fury

Streaming e tv

Dove vedere Captain America – The Winter Soldier in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 13 aprile 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.