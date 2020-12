Capodanno con Propaganda Live: ospiti, anticipazioni e tombolata social su La7

Il Capodanno 2020 di La7 si accende con Propaganda Live. Per la prima volta, Diego Bianchi e la sua squadra ci terranno compagnia in diretta nella sera dell’ultimo dell’anno, per dire addio a questo brutto 2020 e accogliere al meglio il 2021. Non mancheranno come di consueto tanti ospiti, i servizi, i reportage e la novità della tombolata social. Ecco tutte le anticipazioni del Capodanno con Propaganda Live, in diretta questa sera, 31 dicembre 2020, su La7 dalle 20.50.

Anticipazioni e ospiti

Non solo Rai 1 con L’Anno che verrà o Canale 5 con il Grande Fratello Vip. Anche La7 propone il suo Capodanno in diretta con la banda di Propaganda Live. Una puntata speciale del programma di Diego Bianchi, in arte Zoro, con tanti ospiti, per accogliere l’arrivo del 2021 dopo questo 2020 a dir poco terribile.

Tanta musica, servizi e reportage, con il solito stile e l’ironia che caratterizza il programma. Appuntamento in diretta dalle 20,50, subito dopo il consueto messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si partirà come da tradizione con lo Spiegone Damilano. Segue poi il ‘racconto’ di quello che ha colpito Marco Dambrosio ‘Makkox’ in queste settimane lontane dallo schermo.

Tanti gli ospiti di questo Capodanno con Propaganda Live, tra cui Valerio Mastandrea e Francesco Guccini. Spazio poi all’approfondimento di attualità con i genitori di Giulio Regeni, Claudio e Paola. Da non perdere il reportage di San Silvestro di Diego Bianchi che ripercorre i momenti salienti di questo 2020 con l’intervista alla dottoressa Alessandra D’Ambrano, infettivologa dell’ospedale Spallanzani di Roma, una dei primi cinque operatori sanitari italiani ad aver ricevuto il vaccino.

E poi tra gli ospiti di questa puntata speciale di Propaganda, Zerocalcare che presenterà dei cartoni animati inediti e Valerio Aprea che reciterà un monologo di Mattia Torre. Ci saranno anche la classifica di Kay Rush, le parodie di Fabio Celenza, le televendite di Giorgio Mastrota, la coppia di drag queen Karma B. Lo spazio musicale è affidato, oltre che alla Propaganda Orchestra, a Giuliano Palma, i Little piece of marmelade da X Factor e Tahnee Rodriguez.

Capodanno con Propaganda Live: Tombolata social

La grande novità del Capodanno con Propaganda Live è la tombolata social. Per partecipare basta scaricare la cartella (entro le ore 12:00 del 31 dicembre) e condividerla sul proprio profilo Twitter. Il primo che pubblicherà la cartella con tutti i numeri estratti sarà il vincitore. “La curiosità di vedere l’Auditel c’è, davvero non sappiamo cosa aspettarci”, ha dichiarato Bianchi a Repubblica, “Ma è evidente che è l’altro aspetto il motore di tutto: lo facciamo perché è stato un anno assurdo e difficile per tutti e ha un senso arrivarci insieme fino all’ultimo secondo. Se riusciamo a risolvere il Capodanno a qualcuno che invece l’avrebbe passato da solo, saremo contenti”. Appuntamento dunque in diretta questa sera, 31 dicembre 2020, su La7 dalle 20.50.

Come vedere Propaganda in streaming

Il programma va in onda su La7. Il canale è disponibile in chiaro sul tasto 7 del telecomando. O, se preferite, sul canale 507 in HD. Le trasmissioni di Propaganda Live sono disponibili in streaming sul sito www.la7.it. È inoltre possibile rivedere le puntate on demand.

