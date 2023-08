Cape Fear – Il promontorio della paura: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Cape Fear – Il promontorio della paura è il film in onda questa sera, 17 agosto 2023, alle ore 21.20 su Rete 4. Si tratta di un film del 1991 diretto da Martin Scorsese con protagonisti Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange e Juliette Lewis. Il film è un remake de Il promontorio della paura di J. Lee Thompson (1962). Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il feroce e sadico detenuto Max Cady (Robert De Niro) ha un solo obiettivo: ottenere la scarcerazione e vendicarsi della negligenza dell’avvocato Sam Bowden (Nick Nolte), a cui attribuisce la colpa per la pena ricevuta a seguito di un processo per stupro. Bowden vive in una piccola città della Florida, con la moglie Leigh (Jessica Lange) e la figlia adolescente Danielle (Juliette Lewis). La vita dell’avvocato è tutt’altro che perfetta e l’armonia familiare si regge su una serie di segreti ben celati, come la relazione clandestina tra Sam e Lori Davis.

Avendo indagato sul suo ex difensore, Cady è pronto a distruggere la sua vita per ottenere vendetta. Dopo essere stato rilasciato dal penitenziario, l’uomo inizia a perseguitare la famiglia Bowden senza mai commettere un vero e proprio reato che possa costargli la libertà. Frustrato e reso irritabile dalla vicinanza di Cady, che nel frattempo seduce e malmena Lori e ha un rapporto con Danielle, Sam assolda l’investigatore privato Claude Kersek (Joe Don Baker). Quando anche quest’ultimo non riesce ad incastrare l’ex galeotto, Sam prende una decisione estrema e paga tre uomini affinché eliminino il suo persecutore. Ma anche questa decisione finirà per volgersi a favore di Cady che accusa Sam di essere il responsabile del pestaggio. In assenza di prove tangibili, il tribunale impone all’avvocato di rispettare una distanza di sicurezza da Max. Sfinito, Bowden coinvolge Kersek nel suo piano per salvare la famiglia e si dirige a Cape Fear, nella speranza di depistare Cady.

Cape Fear – Il promontorio della paura: il cast

Tanti attori noti nel cast di Cape Fear, per la regia di Martin Scorsese. Tra i protagonisti troviamo: Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange, Juliette Lewis, Joe Don Baker, Illeana Douglas, Fred Dalton Thompson, Zully Montero, Margot Moreland, Paul Nagle Jr., Mary Ellen O’Brien, Edgar Allan Poe IV, Roger Pretto, Billy Lucas, Garr Stevens, Domenica Scorsese, Richard Wasserman, Jody Wilson, Robert L. Gerlach, Paul Froehler, Craig Henne, Bruce E. Holdstein, Will Knickerbocker, Joel Kolker, Tamara Jones, W. Paul Bodie, Parris Buckner, Antoni Corone, Kate Colburn, Rod Ball, Forest Burton. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Robert De Niro: Max Cady

Nick Nolte: Sam Bowden

Jessica Lange: Leigh Bowden

Juliette Lewis: Danielle Bowden

Joe Don Baker: Claude Kersek

Robert Mitchum: Tenente Elgart

Gregory Peck: Lee Heller

Martin Balsam: giudice

Illeana Douglas: Lori Davis

Fred Thompson: Tom Broadbent

Zully Montero: Graciella

Streaming e tv

Dove vedere Cape Fear in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film vi aspetta il 17 agosto 2023 alle ore 21:20 su Rete 4. Per seguirlo in diretta televisiva basterà sintonizzarsi al tasto 4 del telecomando. Chi invece vuole seguirlo via streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay.