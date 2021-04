Canzone segreta: gli ospiti della sesta e ultima puntata | Stasera Canzoni Segrete

Quali sono gli ospiti della sesta e ultima puntata di Canzone segreta, un appuntamento speciale dal titolo Stasera Canzoni Segrete, in onda oggi – martedì 20 aprile 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1? Durante la puntata di stasera vedremo:

Adriano Panatta

Max Giusti

Cristina Parodi

In più rivedremo anche le più riuscite sorprese musicali della prima stagione: a Mika, Franca Leosini, Luca Argentero, Virginia Raffaele e Carolyn Smith.

Come funziona

Abbiamo visto gli ospiti di Canzone segreta (con l’ultima puntata speciale intitolata Stasera Canzoni Segrete), ma come funziona lo show? Gli ospiti saranno accompagnati dalle prime note della loro canzone del cuore in un personale mondo di ricordi, in un susseguirsi di filmati, fotografie e proiezioni che ripercorreranno i momenti più importanti della sua vita. Dopo il percorso della loro storia, il protagonista della singola storia avrà una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla sua canzone segreta. Il brano sarà eseguito con un arrangiamento nuovo rispetto all’originale, un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, anche per adattare il pezzo alle coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagneranno l’interpretazione.

Streaming e diretta tv

Dove vedere la sesta e ultima puntata (qui sopra gli ospiti) di Canzone segreta in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda oggi, 20 aprile 2021, su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre) alle ore 21,25, con un appuntamento speciale dal titolo Stasera Canzoni Segrete. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su Raiplay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

