Cambio tutto: trama, cast, quante puntate e streaming del film su Canale 5

Questa sera, giovedì 23 marzo 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Cambio tutto!, film italiano del 2020 diretto da Guido Chiesa (remake del film cileno Sin filtro (N. López, 2016)) con Valentina Lodovini, Neri Marcorè e Libero De Rienzo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Giulia è responsabile marketing della Venti dolci, una ditta produttrice di snack il cui capo Valerio, che ha ereditato la poltrona dal padre, sottopaga e sottostima la sua fedele dipendente. Il compagno di Giulia, Raf, è un sedicente artista che porta in dote il figlio Jacopo, studente e spacciatore. L’ex compagno di Giulia, Ottavio, sta per sposarsi ma continua a mandarle messaggini notturni su whatsapp, e la sorella Bea e l’amica Vanessa si approfittano della sua disponibilità l’una per farle fare da babysitter al gatto, l’altra per utilizzarla come consulente amorosa. Quando alla Venti dolci viene ingaggiata La Ludo, influencer ventenne da un milione di follower, la quarantenne Giulia si sente dare della vecchia e viene relegata in secondo piano. Finché, stanca di subire, non si rivolge ad un guru televisivo, il consulente olistico Steve Bianconi, per trovare una soluzione alla sua vita dominata dalla frustrazione

Cambio tutto: il cast

Abbiamo visto la trama di Cambio tutto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Valentina Lodovini: Giulia

Neri Marcorè: terapeuta Bianconi

Libero De Rienzo: Ottavio

Dino Abbrescia: Raf

Andrea Pisani: Valerio

Nicola Nocella: Rocco

Claudio Larena: Jacopo

Marco Conidi: Falegname

Flora Canto: Vanessa

Chiara Spoletini: Bea

Valentina D’Agostino: Alessandra

Valeria Perri: Ludo

Giovanni Scifoni: carabiniere

Alessia Scriboni: Rosana

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Cambio tutto su Canale 5? Essendo un film, tutto andrà in onda in un’unica serata. La messa in onda è prevista dalle ore 21,45 alle ore 23,50. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Dove vedere Cambio tutto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 23 marzo 2023 – alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.