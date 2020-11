Cambio moglie, la seconda stagione arriva sul Nove: le anticipazioni della prima puntata

Questa sera, giovedì 5 novembre 2020, arriva in prima serata e in prima tv l’appuntamento con la seconda stagione di Cambio moglie, un programma televisivo (docu-reality) stoppato da dodici anni e che è tornato in vita proprio sul Nove. Il programma segue le storie di due mogli che, per una settimana, dovranno scambiarsi vita e quindi abituarsi alle abitudini dell’altra. Ogni puntata quindi vedrà a confronto due donne, scelte accuratamente dagli autori, che dovranno immedesimarsi nei panni l’una dell’altra, donne molto diverse tra loro per accentuare i disagi del nuovo ambiente. Nuove famiglie alla ricerca di redenzione o cambiamento. Andranno in onda quattro puntate inedite che paragoreranno quattro modelli famigliari differenti.

Le anticipazioni

Nella prima puntata si parte con i D’Auria, una famiglia di Salerno che vive il presente senza farsi mancare mai niente, tra comodità e divertimenti. A confronto ci sarà invece la parsimoniosa famiglia dei Russo di Piombino (Livorno), attenti ad ogni minimo acquisto per evitare ogni spreco. Una bella sfida.

Il cast

Nelle puntate che vedremo nelle prossime settimane ci sono diverse famiglie a confronto: dai disordinato Ambrosetti di Carnago (in provincia di Varese) che si prendono cura di loro stessi senza trascurare un dettaglio, ai Settembrini di Solaro (vicino Milano), molto devoti alle loro figlie. Vedremo poi la famiglia Pilato di Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena), con quattro cani e dediti allo sport, a confronto con la famiglia Battain di Vallelaghi (provincia di Trento), che ama il relax e il divaning, quindi poco adatti allo sport. Vedremo poi i circensi Ferrandino di Lanciano (provincia di Chieti), vere e proprie star del circo tra funi e pattinaggio acrobatico, e la famiglia Sorrentino di Castellabate (Salerno) che possiede un salone di bellezza.

