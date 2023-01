Call My Agent Italia streaming e diretta tv: dove vedere la serie Sky

Call My Agent Italia è la nuova serie Sky in onda da venerdì 20 gennaio 2023 alle ore 21.15. Si tratta del remake dell’omonima serie di successo francese. In tutto sono previsti sei episodi, ogni venerdì sul canale Sky Serie, sempre disponibili on demand e in streaming su NOW. La serie racconta il dietro le quinte dello show business italiano dal punto di vista di chi si occupa di gestire le carriere – e le vite – delle star, gli agenti. Ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento su Sky Serie ogni venerdì alle ore 21.15 dal 20 gennaio 2023 sul canale Sky Serie. In tutto sono previsti sei episodi. Call My Agent Italia andrà in onda in chiaro su Tv8? Come tutte le altre serie originali di Sky, anche questa avrà un passaggio in chiaro su Tv8, ma ovviamente bisognerà aspettare qualche mese. La messa in onda su Tv8 potrebbe essere intorno alla prossima estate o autunno.

Call My Agent Italia streaming live

Potete seguire le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand, ma anche su Sky Go e NOW.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Call My Agent Italia? In tutto, gli episodi della prima stagione della serie sono sei, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Sky li manda in onda due per volte, per tre settimane. Il finale della prima stagione, quindi, va in onda il 3 febbraio. La seconda stagione di Call My Agent Italia si farà: la conferma è giunta durante la conferenza stampa della serie, in cui Sky ha confermato che Lisa Nur Sultan e Luca Ribuoli sono già al lavoro sui nuovi episodi.