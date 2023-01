Call My Agent Italia: trama, cast, personaggi, quante puntate, episodi, durata, canale, a che ora, location, streaming serie Sky

Call My Agent Italia è la nuova serie Sky Original in onda da venerdì 20 gennaio 2023 alle 21.15 su Sky Serie e in streaming su NOW. La serie racconta il dietro le quinte dello show business italiano dal punto di vista di chi si occupa di gestire le carriere – e le vite – delle star, gli agenti. La serie è il remake di Call My Agent!, produzione francese il cui titolo originale è Dix pour cent. Ma qual è la trama, il cast e quante puntate sono previste per Call My Agent Italia? Dove vederlo in streaming? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il dietro le quinte del mondo dello spettacolo in un divertente e divertito omaggio al cinema italiano, ai suoi protagonisti e alla sua capitale, Roma. Call My Agent Italia è il remake attesissimo dell’omonimo cult francese. Le vicissitudini di una potente agenzia di spettacolo e le storie dei suoi soci, che gestiscono le carriere delle più grandi star del cinema italiano, per un viaggio ironico e dissacrante fra le insicurezze, le ossessioni e i segreti del nostro showbiz. Nella versione italiana, infatti, l’agenzia di management di attori al centro del racconto, l’immaginaria CMA (Claudio Maiorana Agency), si sposta da Parigi a Roma, e così le vicende, fra lavoro e vita privata, dei suoi carismatici agenti e dei loro assistenti. Michele Di Mauro (Studio Battaglia, I delitti del BarLume, Santa Maradona), Sara Drago (La grande abbuffata, Jezabel, S/HE), Maurizio Lastrico (America Latina, Fedeltà, Don Matteo) e Marzia Ubaldi (I predatori, Suburra – La serie, L’allieva) interpretano gli agenti di alcuni fra i più grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano, tutti alle prese con tragicomiche problematiche da risolvere in ciascun episodio.

Straordinario il cast di guest star: nei panni di sé stessi saranno Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, Matilda De Angelis, Stefano Accorsi e Corrado Guzzanti a dare filo da torcere agli agenti e ai loro assistenti, questi ultimi interpretati da Sara Lazzaro (Doc – Nelle tue mani, 18 regali, Volevo fare la rockstar), Francesco Russo (L’Amica Geniale, A Classic Horror Story), Paola Buratto (Bang Bang Baby). Con Kaze (Anni da cane) nel ruolo di Sofia, la receptionist dell’agenzia, ed Emanuela Fanelli (Siccità, Brave ragazze) in quello di una delle più “stravaganti” attrici della CMA, Luana Pericoli. E con la partecipazione di Alberto Angela, Joe Bastianich, Livio Beshir, Dominique Besnehard, Piera Detassis, Paolo Genovese, Federico Ielapi, Pif, Ivana Spagna.

Benvenuti dietro le quinte dello show business italiano dal punto di vista di chi si occupa di gestire le carriere – e le vite – delle star, gli agenti. Lea, Gabriele, Vittorio ed Elvira sono l’anima della CMA e a questa danno l’anima, pronti a tutto pur di far brillare le loro stelle. Manager, amici, confidenti e psicologi: un buon agente è tutto questo e anche di più. E loro, ognuno col proprio stile, sono i migliori. Tra giornate frenetiche e nottate mondane, a rimetterci è la loro vita privata… Ma in fondo si divertono troppo per accorgersene. Ma con la partenza del fondatore Claudio Maiorana, le cose si faranno un po’ più complicate. Assieme ai loro fidati assistenti, i nostri agenti ci accompagneranno in un universo luccicante, fatto di red carpet, eventi montani e set cinematografici, ma anche e soprattutto di duro lavoro, rivalità, alleanze e molti, moltissimi imprevisti.

Accanto a loro, le star. Volti noti e amatissimi dal pubblico, grandi personaggi dello showbiz italiano che recitano nei panni di sé stessi, affiancati da tanti altri sorprendenti camei. C’è Paola Cortellesi, attrice “secchiona” e disposta (quasi) a tutto pur di interpretare la regina Tànaquil in “Tuskia”, grande colossal internazionale sugli Etruschi. Il Premio Oscar Paolo Sorrentino, che arriva alla CMA con una nuova – geniale – idea per il sequel della serie sul Papa. Pierfrancesco Favino e la moglie Anna Ferzetti, disperata perché lui si è immedesimato troppo nell’ultimo personaggio e ora non riesce più a uscirne. Matilda De Angelis, vittima di un’improvvisa tempesta mediatica che rischierà di travolgere l’intera agenzia. Stefano Accorsi, attore appassionato e workaholic, che accetta troppi lavori insieme rischiando di mandare in tilt il suo agente, e infine Corrado Guzzanti, che al contrario non vorrebbe accettare niente ma si ritrova suo malgrado incastrato in un “progettone spaziale”.

Call My Agent Italia: cast e personaggi

Vediamo ora il cast e i personaggi di Call My Agent Italia.

VITTORIO BARONCIANI Michele Di Mauro. Ambizioso e sicuro di sé, 55 anni, Vittorio è il delfino del fondatore Claudio Maiorana. Avvocato, una grande freddezza nel condurre le trattative, conosce perfettamente l’industria e sa essere spregiudicato nel piazzare i suoi attori o proporre scambi (leggi: ricatti). Ha una moglie molto ricca, un figlio che vuole fare l’attore e un grande segreto che sta per piombargli addosso: quel segreto si chiama Camilla.

LEA MARTELLI Sara Drago. 35 anni, è l’agente più talentuosa della CMA. Il cinema è il suo lavoro e la sua passione. Da brava stakanovista, legge tutto quello che arriva in agenzia, sa tutto, vede tutto. Infaticabile, le piace uscire la sera, partecipare a eventi mondani e fare le ore piccole. In passato è stata una sciupafemmine, poi (volente o nolente) ha dovuto mettere la testa a posto… Più o meno.

GABRIELE DI LILLO Maurizio Lastrico. È il “buono” della CMA, un ragazzone di 40 anni dal cuore grande, simpatico e gentile, incapace di dare delusioni e dire bugie: qualità che per un agente sono difetti. Per questo Vittorio lo guarda dall’alto in basso, in compenso Elvira gli vuole bene e Lea è sua grande amica. Il loro motto è: “Mai innamorarsi delle attrici”. Peccato che sia più facile a dirsi che a farsi.

ELVIRA BO Marzia Ubaldi. Grande signora del cinema italiano, Elvira lavora alla CMA fin dalla sua fondazione. Conosce tutti e ha frequentato tutti, ma ha mantenuto una testa giovane e curiosa. Donna di mondo, colta e dalla battuta pronta, non si separa mai dal suo adorato Marcello… un simpatico cagnetto di razza Papillon. Segue attori e registi molto importanti, ma ha una croce: Luana Pericoli, attrice scadente e un po’ mitomane che non sa come mandare via.

CAMILLA ZANON Paola Buratto. È l’ultima arrivata in CMA. Ha 20 anni, viene da vicino Venezia ed è lei la bomba arrivata per buttare all’aria la vita di Vittorio. Ingenua e inesperta, ha dalla sua tanta curiosità e voglia di imparare, qualità che le permetteranno di destreggiarsi in un ambiente non semplice, trovando la sua strada e imparando a poco a poco un mestiere. D’altronde è l’assistente di Lea, impara dalla migliore.

PIERPAOLO PUGLISI Francesco Russo. 30 anni, è l’assistente di Gabriele Di Lillo e il suo più fidato consigliere. Infelicemente single, Pierpaolo ama il glamour, i riflettori e le star. Scaltro come una volpe e molto abile nel suo lavoro, nonostante sia pettegolo e pungente nei commenti, è un ragazzo di buon cuore a cui non si può non volere bene.

MONICA FERRI Sara Lazzaro. 38 anni, è l’efficientissima e agguerritissima assistente di Vittorio. Adora il suo capo e farebbe qualunque cosa pur di farsi notare da lui, per questo all’arrivo di Camilla non può fare a meno di chiedersi chi sia questa ragazza che sembra essere così intima con lui…

SOFIA DE ROSA Kaze. Splendida ragazza di 30 anni, lavora al desk della reception della CMA e non ha mai pensato di fare l’attrice fino a quando Gabriele la propone per un casting, scoprendo in lei un enorme talento. E il loro rapporto non potrà essere più lo stesso.

LUANA PERICOLI Emanuela Fanelli. 35 anni, attrice, pochissimi lavori in curriculum ma altissima considerazione di sé, Luana è un’attrice perlopiù di teatro, teatro off (molto off). Chiacchierona e polemica, millanta conoscenze e amicizie “nel giro”. Se è ancora rappresentata dalla CMA è perché Elvira non ha cuore di mandarla via, nonostante le pressioni degli altri soci: in fondo le si è affezionata, a lei e alle sue incursioni in agenzia.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Call My Agent Italia? In tutto, gli episodi della prima stagione della serie sono sei, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Sky li manda in onda due per volte, per tre settimane. Il finale della prima stagione, quindi, va in onda il 3 febbraio. La seconda stagione di Call My Agent Italia si farà: la conferma è giunta durante la conferenza stampa della serie, in cui Sky ha confermato che Lisa Nur Sultan e Luca Ribuoli sono già al lavoro sui nuovi episodi.

Call My Agent Italia: streaming e tv

Dove vedere Call My Agent Italia? La serie è visibile su Sky Serie e in streaming su NOW da venerdì 20 gennaio 2023 alle ore 21.15. Gli episodi saranno disponibili on demand o sulla piattaforma Sky Go. Call My Agent Italia andrà in onda in chiaro su Tv8? Come tutte le altre serie originali di Sky, anche questa avrà un passaggio in chiaro su Tv8, ma ovviamente bisognerà aspettare qualche mese. La messa in onda su Tv8 potrebbe essere intorno alla prossima estate o autunno.