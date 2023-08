Calibro 9: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, 15 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Calibro 9, film del 2020 diretto da Toni D’Angelo con Michele Placido, Marco Bocci, Barbara Bouchet e tanti altri attori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Milano. Fernando Piazza, figlio dell’ex criminale ucciso Ugo Piazza è un bravo penalista cresciuto dalla madre Nelly per cercare di farlo crescere in maniera diversa da come era suo padre e da come era lei. Quando avviene una truffa il principale indiziato sarà proprio un cliente di Fernando. Sulle sue tracce c’è il commissario di polizia Valerio Di Leo.

Calibro 9: il cast

Abbiamo visto la trama di Calibro 9, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Marco Bocci: Fernando Piazza

Kseniya Rappoport: Alma

Alessio Boni: commissario Valerio Di Leo

Barbara Bouchet: Nelly

Michele Placido: Rocco Musco

Streaming e tv

Dove vedere Calibro 9 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 15 agosto 2023 – alle ore 21,25 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.