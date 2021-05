Calibro 9: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 18 maggio 2021, alle ore 21,20 su Sky Cinema 1 va in onda Calibro 9, film del 2019 diretto da Toni D’Angelo.

Trama

Le ‘ndrine dei Corapi e degli Scarfò sono in guerra, e in mezzo a loro finisce l’avvocato penalista Piazza, che aveva ordinato ad una hacker di dirottare un trasferimento fondi da cento milioni rimbalzato attraverso mezzo mondo e si è visto soffiare sotto il naso il bottino dalla hacker stessa. Il bottino apparteneva alla ‘ndrangheta e si sa, “rubare alla mafia è un suicidio”: dunque Piazza è un uomo braccato a livello internazionale. A dargli una mano è Maia Corapi, che è stata la sua compagna molti anni prima, ed ora ha ricevuto l’incarico di proteggerlo. Intorno ai due si aggirano un commissario che “si è stancato di perdere” e un ex carcerato, Rocco Musco, che molto tempo prima ha ucciso l’assassino del padre di Piazza, Ugo.

Calibro 9: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Calibro 9, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Bocci: Fernando Piazza

Barbara Bouchet: Nelly

Alessio Boni: Poliziotto

Kseniya Rappoport: Alma

Michele Placido: Rocco Musco

Eric Gordon: Gianni

Streaming e tv

Dove vedere Calibro 9 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 18 maggio 2021 – su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.