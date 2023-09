Caduta libera – I migliori: anticipazioni, regolamento, quante puntate e streaming

Da domenica 24 settembre 2023 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Caduta libera – I migliori, game show italiano e spin-off di Caduta libera e a sua volta di Caduta libera – Campionissimi con la conduzione di Gerry Scotti. Il programma viene trasmesso dallo studio 11 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. Nel programma partecipa un concorrente considerato Il migliore (presente sulla botola centrale), che al termine della propria esperienza viene proclamato il Migliore dei migliori, e dieci sfidanti che nel corso degli anni hanno partecipato al programma originale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Regolamento

Qual è il regolamento di Caduta libera – I migliori? Lo svolgimento del gioco prevede delle sfide tra 11 concorrenti (un campione centrale e dieci sfidanti). Il concorrente centrale sceglie di volta in volta, alternando tra un uomo e una donna, un avversario. La sfida avviene con il conduttore che pone domande di cultura generale, formulate come definizioni, in cui sono già visualizzate alcune lettere delle risposte e alle quali bisogna rispondere in 30 secondi, con un numero illimitato di tentativi. Il concorrente centrale ha 3 vite che, laddove non sappia una risposta, gli permettono di passare la domanda all’avversario il quale dovrà necessariamente rispondere. Se lo sfidante indovina, ruba la vita al campione (tuttavia la vita gli servirebbe solo a evitare la caduta in caso non sappia una risposta, in quanto gli sfidanti non possono passare le domande). Se alla fine dei 30 secondi lo sfidante non ha dato la risposta esatta e non ha vite, la botola ai suoi piedi si apre facendolo cadere. Se invece è il concorrente centrale a non dare la risposta e a non avere più vite, sarà quest’ultimo a cadere e lo sfidante prende il suo posto, diventando il nuovo campione.

Una volta eliminato lo sfidante, il concorrente centrale deve scegliere tra il piede bianco e il piede nero del lecca-lecca posto davanti alla botola. In base alla scelta fatta, il concorrente centrale può guadagnare una somma che si va ad aggiungere al montepremi, guadagnare una vita, raddoppiare la somma guadagnata fino a quel momento oppure perderla completamente. Se il concorrente centrale cade nella botola, il montepremi da lui guadagnato viene azzerato e lo sfidante riparte dal premio posto nella sua postazione. Il montepremi massimo totale del programma è di 500000 €.

Se resta un solo sfidante oppure scade il tempo a disposizione per l’intera gara (fatto che viene annunciato dal suono di una sirena in caso del secondo caso), si va a L’ultima sfida. Se il concorrente centrale vince l’ultima sfida si conferma campione in carica, passando al gioco finale de I 10 passi, mentre se è lo sfidante a vincere, quest’ultimo diventa campione e ruba tutto il montepremi conquistato al precedente.

In questo gioco il concorrente deve rispondere a 10 domande in 3 minuti. Se non sa una risposta può passare la domanda e ritentare in un secondo momento. Se indovina tutte le risposte vince il montepremi, altrimenti non vince nulla e cade nella botola.

Caduta libra – I migliori: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Caduta libera – I migliori su Canale 5? In tutto andranno in onda, salvo cambi di programma, cinque puntate: la prima domenica 24 settembre 2023; la quinta e ultima domenica 22 ottobre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata (I migliori campioni senza portafogli): domenica 24 settembre 2023

Seconda puntata (I migliori chef): domenica 1 ottobre 2023

Terza puntata (I migliori DJ): domenica 8 ottobre 2023

Quarta puntata (I migliori barzellettieri): domenica 15 ottobre 2023

Quinta puntata (I migliori VIP in circolazione): domenica 22 ottobre 2023

Streaming e tv

Dove vedere Caduta libera – I migliori in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.