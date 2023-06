Caccia mortale: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Caccia mortale è il film in onda questa sera, giovedì 8 giugno 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Il film, titolo originale Endangered Species, è un thriller del 2021 diretto da Bassett. Vediamo insieme il cast, la trama e dove vedere in streaming su Sky Cinema il film Caccia mortale.

Trama

Una ricca famiglia americana si reca nella vasta regione selvaggia del Kenya sperando in una vacanza da sogno in grado di sanare le spaccature che nel tempo si sono creato. Quando però il veicolo su cui viaggia viene attaccato da un rinoceronte, la famiglia rimane bloccata a miglia di distanza dai soccorsi. La vacanza si trasformerà presto in una lotta da incubo per la sopravvivenza.

Caccia mortale: cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film Caccia mortale? Protagonisti sono Rebecca Romijn, Philip Winchester, Isabel Bassett, Michael Johnston, Chris Fisher, Jerry O’Connell, Brenda Ngeso, George Glenn Ouma. La regia è di M.J. Bassett.

Streaming e tv

Dove vedere il film Caccia mortale in diretta tv e in streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 8 giugno 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.