Caccia al 12 uomo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 3 ottobre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Caccia al 12 uomo, film del 2017 (durata 135 minuti) diretto da Harald Zwart con Thomas Gullestad, Jonathan Rhys Meyers e Marie Blokhus. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dodici sabotatori vengono presi di mira da un gruppo di nazisti che riescono ad uccidere 11 di loro. Un uomo riesce a scappare ma quale sarà il suo percorso per tornare a casa sano e salvo?

Caccia al 12 uomo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Caccia al 12 uomo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Thomas Gullestad

Jonathan Rhys Meyers

Marie Blokhus

Mads Sjøgård Pettersen

Vegar Hoel

Streaming e tv

Dove vedere Caccia al 12 uomo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 3 ottobre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.