Bye Bye Morons – Addio a tutti: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 16 giugno 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Bye Bye Morons – Addio a tutti, film francese drammatico del 2020 diretto da Albert Dupontel. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Virginie Efira, protagonista di molte commedie francesi di successo – da “Per sfortuna che ci sei” a “20 anni di meno”, da “Un amore all’altezza” a “7 uomini a mollo” -, interpreta Suze Trappet, parrucchiera di 43 anni, la cui vita viene completamente stravolta quando scopre di essere gravemente malata. Suze decide, così, di ritrovare il filgio avuto a 15 anni che, all’epoca, è stata costretta ad abbandonare. Ad aiutarla nella sua ricerca JB, un cinquantenne in crisi, e il signor Blin, un archivista non vedente che, nonostante il suo handicap, vive la vita che grande (a volte eccessivo) entusiasmo. Il film ha ottenuto 12 candidature ai César, portando a casa 6 statuette.

Bye Bye Morons – Addio a tutti: il cast

Abbiamo visto la trama di Bye Bye Morons – Addio a tutti, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori: Philippe Uchan, Virginie Efira, Bouli Lanners, Laurent Stocker, Jackie Berroyer, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Bastien Ughetto, Marilou Aussilloux, Michel Vuillermoz, Kyan Khojandi, Grégoire Ludig e David Marsais.

Streaming e tv

Dove vedere Bye Bye Morons – Addio a tutti in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 16 giugno 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma a pagamento SkyGo.