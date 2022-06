Bushwick: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 24 giugno 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Bushwick, film di genere azione, avventura del 2017, diretto da Jonathan Milott, Cary Murnion, con Dave Bautista e Brittany Snow. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lo stato del Texas esige l’indipendenza e dichiara guerra agli Stati Uniti. Lucy e Jose (Brittany Snow e Arturo Castro), una coppia di fidanzati, escono della metropolitana di Brooklyn in quella che sembra essere una giornata come tutte le altre, ma si trovano di fronte uno scenario apocalittico. La città è stata messa a ferro e fuoco da una moltitudine di militari vestiti di nero, che uccidono a sangue freddo chiunque si ponga sulla loro strada. Quando il suo ragazzo rimane vittima di un lanciafiamme, Lucy, in preda al panico, finisce per rifugiarsi nel seminterrato di Stupe (Dave Bautista), un muscoloso e ostile ex marine che decide a malincuore di collaborare con lei e aiutarla a superare indenne il quartiere di Bushwick. Tra sparatorie, sangue, morte, invasori militari pronti a sparare, saccheggiatori e criminali di ogni genere, i due tenteranno di attraversare i 5 isolati che li dividono dalle proprie famiglie per potersi finalmente ricongiungere con loro.

Bushwick: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Bushwick, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dave Bautista: Stupe

Brittany Snow: Lucy

Jeremie Harris: JP

Arturo Castro: Jose

Christian Navarro: Eduardo

Alex Breaux: Brewer

Quincy Chad: Heathcliff

Streaming e tv

Dove vedere Bushwick in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 24 giugno 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.