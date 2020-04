Bus 657: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1

Questa sera, 23 aprile 2020, va in onda su Italia 1 in prima serata il film Bus 657, pellicola del 2015 diretta da Scott Mann, con nel cast attori famosi come Robert De Niro e Jeffrey Dean Morgan. Un thriller e un film d’azione che sicuramente piacerà a tutti gli amanti del genere, oltre ad essere molto adatto per il pubblico di Italia 1, la rete “giovane” di Mediaset. Ma qual è la trama, il cast e il trailer del film Bus 657? Ecco tutti i dettagli. Appuntamento stasera 23 aprile dalle 21.25.

Bus 657: la trama del film

Il film Bus 657 è un adattamento del romanzo Heist di Stephen C. Sepher. Ecco la trama: protagonista è Luke Vaughn, dipendente di lunga data del casinò Swan, che ora si trova in difficoltà economiche tanto da non avere neppure i soldi per sostenere le cure mediche per la figlia malata di cancro. Quando Luke prova a chiedere aiuto al suo ricco e corrotto capo Francis Silva (Robert De Niro) alias il Papa, non solo non otterrà alcun prestito, ma verrà licenziato.

Così Luke per racimolare denaro il prima possibile e salvare sua figlia, sarà costretto a partecipare, insieme al collega Cox e altri due amici, al furto di un’ingente somma di denaro nello stesso casinò di Francis Silva dove lavorava. Il denaro che Luke si appresta a rubare dalla cassaforte, inoltre, non potrà essere reclamato, perché si tratta di soldi sporchi da riciclare.

La banda – secondo la trama di Bus 657 – riesce a portar fuori dal casinò il bottino, ma durante la fuga le cose si complicano, tanto che Luke e gli altri si trovano costretti a sequestrare il bus 657 e a prendere in ostaggio i passeggeri a bordo, tra i quali lo stesso conducente e una donna incinta, perché Francis e i suoi uomini gli stanno alle calcagna. Luke e i suoi amici si troveranno così ad essere inseguiti lungo le strade d’America in una corsa contro il tempo piena di colpi di scena.

Bus 657 film: il cast e il trailer

Tanti gli attori famosi che prendono parte a questo film del 2015 diretta da Scott Mann. Su tutti, nei panni del protagonista Luke, Jeffrey Dean Morgan, mentre Robert De Niro interpreta il cattivo capo del casinò Francis Silva. Ecco il cast completo del film con gli attori e i personaggi interpretati:

Jeffrey Dean Morgan: Luke Vaughn

Robert De Niro: Francis ‘Il Papa’ Silva

Kate Bosworth: Sydney Silva

Gina Carano: Kris

Morris Chestnut: Derrick ‘The Dog’ Prince

Dave Bautista: Cox

Mark-Paul Gosselaar: Marconi

D. B. Sweeney: Bernie

Stephen Cyrus Sepher: Julian Dante

Di seguito il trailer del film Bus 657, stasera 23 aprile in prima serata su Italia 1:

Bus 657 film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Bus 657 in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 23 aprile 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

