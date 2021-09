Buoni o cattivi: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 7 settembre

Stasera, martedì 7 settembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Buoni o Cattivi, programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco con la conduzione di Veronica Gentili. Il programma viene trasmesso dallo studio 1 del Centro Safa Palatino a Roma ed è stato ideato dalla stessa conduttrice. Quattro puntate monotematiche su temi di attualità. Docu-film personalizzati da un’intervista che corre parallela al racconto e ne accompagnerà la narrazione. Ma vediamo tutte le informazioni sulla puntata di oggi, 7 settembre.

Anticipazioni e ospiti

I primi ospiti, visibili dal promo, in rotazione sui canali Mediaset sono il rapper napoletano Clementino, il rapper milanese Emis Killa, la conduttrice sportiva e non solo Diletta Leotta. Insieme agli ospiti che parleranno del loro vissuto, Veronica Gentili cercherà di capire la società in cui viviamo come si relaziona con la dicotomia Buoni o Cattivi. Il bene e il male esistono? Quanto l’uno influenza l’altro? L’essere umano sceglie di essere buono o cattivo? Queste alcune delle domande che verranno poste agli interlocutori comuni e agli ospiti più conosciuti. Risposte assolute non si troveranno eppure l’intento del programma di Veronica Gentili è quello di intercettare il bello della vita nonostante i suoi pericoli. Ospite della prima puntata: Emis Killa.

Buoni o cattivi: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Buoni o cattivi in onda su Italia 1? Il programma prevede 4 puntate che andranno in onda per 4 martedì sera consecutivi. Di seguito la programmazione tv (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 7 settembre 2021

Seconda puntata: martedì 14 settembre 2021

Terza puntata: martedì 21 settembre 2021

Quarta puntata: martedì 28 settembre 2021

Streaming e diretta tv

Dove vedere Buoni o cattivi in diretta tv e live streaming? Le quattro puntate monotematiche su temi di attualità del programma andranno in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi da pc, tablet e smartphone.