Buoni o cattivi: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 28 settembre

Stasera, martedì 28 settembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Buoni o Cattivi, programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco con la conduzione di Veronica Gentili. Il programma viene trasmesso dallo studio 1 del Centro Safa Palatino a Roma ed è stato ideato dalla stessa conduttrice. Quattro puntate monotematiche su temi di attualità. Docu-film personalizzati da un’intervista che corre parallela al racconto e ne accompagnerà la narrazione. Ma vediamo tutte le informazioni sulla puntata di oggi, 28 settembre.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera, martedì 28 settembre, in prima serata su Italia 1, va in onda la quarta puntata di Buoni o Cattivi, il programma di Videonews condotto da Veronica Gentili, che racconta spaccati della realtà italiana, attraverso storie vere in presa diretta, senza filtri, al confine tra il bene e il male. Nella quarta puntata vedremo FANatici. Si parlerà degli eccessi, della passione, dell’ammirazione, della dedizione e della venerazione con cui si trasforma in mito un cantante, uno sportivo, un influencer o un personaggio della fantasia. Un modello da rincorrere, imitare, amare, da mettere al centro della propria vita come un idolo, ben più che un modello, al di là della razionalità, fino ad arrivare a un’adesione incondizionata che, in casi estremi, può diventare stalking o violenza da Daspo. Il film mostra i volti di appassionati al limite dell’ossessione, entra in mondi sconosciuti, non sempre reali e spesso fuori dal comune, popolati da uomini e donne uniti dalla stessa fede e che si danno appuntamento per gli stessi riti.

Il racconto parte dal calcio, forse l’unico sport in grado di trascinare un intero popolo per le strade. Si parlerà anche del lato oscuro delle tifoserie, della violenza negli stadi con la storia di Massimiliano detto “Il Brasiliano”, condannato a 8 anni di Daspo e con la testimonianza di Iacopo Di Marzio, ultras detenuto nel carcere di Viterbo. Tra i protagonisti della puntata anche Giada Robin, cosplayer con più di un milione di follower, apparsa su note riviste di gaming e ospite delle più importanti fiere del fumetto nonché volto ufficiale di numerose case videoludiche. Le telecamere di Buoni o Cattivi accompagnano Ilenia, fan da quando era piccola di Benji & Fede, agli ultimi due concerti insieme dei suoi beniamini, in lacrime per la loro separazione artistica. E ancora, la storia di molti ragazzi italiani amanti della K-pop, la musica pop coreana, disposti ad andare dall’altra parte del mondo per ascoltare dal vivo i gruppi più amati o frequentare corsi di lingua per cantarne le canzoni.

Facendo tappa in Abruzzo poi si entrerà nel mondo fiabesco di Nicolas Gentile, il 37enne pasticciere con la passione per il fantasy e grande fan del Signore degli Anelli, che ha deciso di costruire una vera contea di hobbit, come quella della saga tolkieniana, a pochi chilometri da Chieti. Inoltre, con Paolo e Andrea, si conoscerà la “giornata tipo” di due paparazzi a caccia di scoop. Sui fan, che a volte diventano molesti pur di ottenere l’attenzione dei loro idoli, con Marcell Jacobs, Veronica Gentili parlerà del passaggio dall’essere un atleta come tanti a diventare un mito per milioni di italiani. Cresciuto da solo con la madre, Marcell ha lottato contro il senso di ingiustizia per l’abbandono del padre e per un’infanzia diversa da quella dei suoi coetanei. Poi, grazie al lavoro intrapreso con una mental coach e all’accettazione delle sue debolezze, ha tagliato per primo il traguardo.

Buoni o cattivi: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Buoni o cattivi in onda su Italia 1? Il programma prevede 4 puntate che andranno in onda per 4 martedì sera consecutivi. Di seguito la programmazione tv (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 7 settembre 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: martedì 14 settembre 2021 TRASMESSA

Terza puntata: martedì 21 settembre 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: martedì 28 settembre 2021 OGGI

Streaming e diretta tv

Dove vedere Buoni o cattivi in diretta tv e live streaming? Le quattro puntate monotematiche su temi di attualità del programma andranno in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi da pc, tablet e smartphone.