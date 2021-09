Buoni o cattivi: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 21 settembre

Buoni o cattivi: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 14 settembre

Stasera, martedì 21 settembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Buoni o Cattivi, programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco con la conduzione di Veronica Gentili. Il programma viene trasmesso dallo studio 1 del Centro Safa Palatino a Roma ed è stato ideato dalla stessa conduttrice. Quattro puntate monotematiche su temi di attualità. Docu-film personalizzati da un’intervista che corre parallela al racconto e ne accompagnerà la narrazione. Ma vediamo tutte le informazioni sulla puntata di oggi, 21 settembre.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera, martedì 21 settembre, in prima serata su Italia 1, va in onda la terza puntata di Buoni o Cattivi, il programma di Videonews condotto da Veronica Gentili, che racconta spaccati della realtà italiana, attraverso storie vere in presa diretta, senza filtri, al confine tra il bene e il male. Nella terza puntata, dal titolo Loro di Napoli, si parlerà delle contraddizioni di una delle città più belle del nostro Paese, Napoli, che vive maggiormente il conflitto tra l’essere buono o cattivo: da una parte la città del cuore e del talento, dall’altra quella della violenza e dell’illegalità.

Nel film il racconto di vite segnate ora dalla speranza ora dagli omicidi, dai pentimenti e dai conflitti, dalle ombre più scure o dalla fiducia nei giovani. Le telecamere di “Buoni o Cattivi” seguono, tra gli altri, chi ha messo la città a ferro e fuoco disseminando morte, con la testimonianza di Gennaro, noto come “Genny terremoto”. Ma anche Mena, la “maestra di strada” che cerca di combattere la dispersione scolastica andando a prendere i ragazzi casa per casa, perché crede ancora che le cose, anche se rotte, possano essere riparate.

E ancora, la storia di Ugo Russo, il quindicenne morto mentre tentava una rapina con una pistola giocattolo e quella di Pietro Ioia, l’ex narcotrafficante convertito alla legalità che fa la spola tra le madri disperate e i loro figli in carcere. Tra i protagonisti anche coloro che realizzano, rimuovono o proteggono i murales dei vicoli, da quelli che ritraggono giovani pregiudicati uccisi a quelli dedicati al mito di Maradona, con un’intervista al vecchio tifoso la cui finestra di casa deturpa il volto del suo campione e che, per devozione, non apre mai.

Sulle mille sfaccettature di Napoli, Veronica Gentili intervista Clementino, popolarissimo rapper, talentodi buona famiglia ma al tempo stesso uno “scugnizzo” che ha vissuto l’esperienza della comunità di recupero dalle dipendenze.

Buoni o cattivi: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Buoni o cattivi in onda su Italia 1? Il programma prevede 4 puntate che andranno in onda per 4 martedì sera consecutivi. Di seguito la programmazione tv (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 7 settembre 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: martedì 14 settembre 2021 TRASMESSA

Terza puntata: martedì 21 settembre 2021 OGGI

Quarta puntata: martedì 28 settembre 2021

Streaming e diretta tv

Dove vedere Buoni o cattivi in diretta tv e live streaming? Le quattro puntate monotematiche su temi di attualità del programma andranno in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i vari programmi da pc, tablet e smartphone.