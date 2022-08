Buongiorno papà: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, martedì 23 agosto 2022, va in onda Buongiorno papà su Canale 5. La pellicola è una commedia italiana uscita nel 2003 e diretta da Edoardo Leo. Nel cast figura anche Raoul Bova, ma non è da solo. La storia infatti è corale. Ecco qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Andiamo prima con la trama. Buongiorno papà racconta di Andrea, un uomo sulla 40ina dedito alla carriera senza relazioni rilevanti. Lavora nel mondo del cinema, principalmente sui product placement, un settore che frutta e per questo è diventato benestante. Guida una Porsche e vive in un bel loft a Roma, anche se divide l’appartamento con l’amico Paolo, un uomo molto diverso da lui, sfortunato sia nel lavoro che con le donne. Un giorno Andrea conosce Layla, una ragazzina di 17 anni che afferma di essere figlia sua. La madre è morta qualche mese prima e la ragazza è tutta sola al mondo. Andrea era completamente all’oscuro della sua presunta paternità e vede il suo mondo perfetto crollare. Così cerca una prova nel test di DNA, che conferma quanto detto dalla ragazzina. Arriva anche il nonno Enzo e con questa famiglia allargata cercherà di trovare un nuovo equilibrio.

Buongiorno papà: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, passiamo al cast. La storia è guidata da Raoul Bova che interpreta Andrea. Ecco l’elenco dei personaggi e dei rispettivi attori:

Raoul Bova: Andrea Manfredini

Marco Giallini: Enzo Brighi

Edoardo Leo: Paolo

Nicole Grimaudo: Lorenza Metrano

Giorgio Colangeli: Sergente Colangeli

Rosabell Laurenti Sellers: Layla Manfredini

Paola Tiziana Cruciani: Adele Stramaccioni

Mattia Sbragia: Roberto Manfredini

Ninni Bruschetta: Adriano

Pamela Saino: Angelica / Susy

Francesco Alò: Regista (cameo)

Streaming e TV

Dove vedere Buongiorno papà in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, martedì 23 agosto 2022, su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.