Buongiorno Mamma 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, mercoledì 15 febbraio 2023, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Buongiorno Mamma 2, seconda stagione della fiction familiare di Canale 5 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Alla regia della seconda stagione debuttano Alexis Sweet e Laura Chiossone, al suo debutto alla regia di una fiction. Il soggetto di serie è di Elena Bucaccio, Lea Tafuri e Leonardo Valenti. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La famiglia Borghi è alle prese con la gravidanza di Sole che sta per giungere a termine, mentre le condizioni di Anna subiscono un peggioramento. Guido, preoccupato per la possibile pericolosità della convivenza di una donna in coma con una neonata, decide di chiedere un aiuto alla suocera Lucrezia. Quando, nuotando, Guido trova un orecchino in fondo al lago, lo dona a Sole, augurandosi che ciò possa essere di buon auspicio.

Nel frattempo Jacopo è sempre più attratto da Agata, ma la ragazza ha appena conosciuto Mauro, un giovane misterioso che sembra aver avuto un legame con Maurizia. Francesca, a Roma per studiare, non torna da molto tempo a casa. Intanto Jacopo vorrebbe trasferirsi ad Amsterdam per frequentare una scuola musicale, soprattutto dopo aver visto Agata in atteggiamento troppo affettuoso con suo padre Guido. Improvvisamente a Sole si rompono le acque mentre Anna ha una crisi: madre e figlia vengono così ricoverate nello stesso ospedale.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Buongiorno Mamma 2, ma qual è il cast completo della serie tv di Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: