Buongiorno Mamma 2 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Stasera, venerdì 17 febbraio 2023, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Buongiorno Mamma 2, seconda stagione della fiction familiare di Canale 5 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Alla regia della seconda stagione debuttano Alexis Sweet e Laura Chiossone, al suo debutto alla regia di una fiction. Il soggetto di serie è di Elena Bucaccio, Lea Tafuri e Leonardo Valenti. Dove vedere Buongiorno Mamma 2 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera (tranne la prima puntata prevista per mercoledì 15 febbraio) alle ore 21,40 su Canale 5. Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Buongiorno Mamma 2? Ogni serata andrà in onda su Canale 5 dalle ore 21,40 alle ore 23,50. La durata complessiva delle singole serate sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Buongiorno Mamma 2 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Buongiorno Mamma 2, ma quante puntate sono previste su Canale 5? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (totale 12 episodi). La prima puntata andrà in onda mercoledì 15 febbraio 2023; la sesta e ultima venerdì 17 marzo 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):