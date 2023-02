Buongiorno Mamma 2, Anna si risveglia dal coma? Le anticipazioni

In Buongiorno Mamma 2, la seconda stagione della serie tv di Canale 5, Anna si risveglierà dal coma? La risposta è sì. La donna, interpretata da Maria Chiara Giannetta, si sveglierà dal coma dopo ben otto anni. “Poi ho capito che in quel sonno mi ci aveva spinto qualcuno. È arrivato il momento di proteggervi”, le parole di Anna riferendosi alla sua famiglia. Anna Borghi, in coma da otto anni, tornerà quindi “in vita” e la conosceremo meglio dopo averla ascoltata in tutte le puntate della fiction come voce fuori campo.

Ma perché era in coma? Durante la prima stagione, Anna Borghi ci aveva fatto capire che il suo coma non è stato un incidente. Qualcuno lo ha causato. Ma chi e per quale motivo? Quali altri segreti nasconde il passato della famiglia Borghi/Della Rosa? Maurizia che otto anni fa suona alla porta di Anna e Guido, rivelando di essere ancora viva, è sogno o realtà? Cosa succederebbe se il misterioso colpevole dell’incidente di Anna dovesse tornare?

Solo scoprendo chi ha fatto loro del male in passato, i Borghi riusciranno ad evitare che il pericolo si rinnovi nel presente. Perché le famiglie non sono linee rette, ma un magma in cui tutto si unisce e ritorna, un universo complesso in cui gli errori del passato possono essere sconfitti solo spalancando gli occhi, in cerca dell’unica cosa che può salvarci. La verità. Ed è proprio “la verità” che scopriremo in questa seconda stagione.

