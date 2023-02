A che ora inizia Buongiorno Mamma 2: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Buongiorno Mamma 2, la seconda stagione della fiction in onda su Canale 5? La messa in onda è prevista il venerdì sera (tranne la prima puntata che andrà in onda di mercoledì) alle ore 21,40.

Ogni serata verrà trasmessa fino alle ore 23,50. La durata complessiva delle singole serate sarà quindi di circa 2 ore e 10 minuti (pause pubblicitarie incluse). Quante puntate sono previste per Buongiorno Mamma 2 in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (totale 12 episodi). La prima puntata andrà in onda mercoledì 15 febbraio 2023; la sesta e ultima venerdì 17 marzo 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: mercoledì 15 febbraio 2023, ore 21,40

Seconda puntata: venerdì 17 febbraio 2023, ore 21,40

Terza puntata: venerdì 24 febbraio 2023, ore 21,40

Quarta puntata: venerdì 3 marzo 2023, ore 21,40

Quinta puntata: venerdì 10 marzo 2023, ore 21,40

Sesta puntata: venerdì 17 marzo 2023, ore 21,40

Dove eravamo rimasti

Come è finita la prima stagione di Buongiorno Mamma? Dove eravamo rimasti? La prima stagione si era chiusa con l’inaspettata gravidanza di Sole che nella seconda stagione sarà in procinto di partorire. Per la ragazza arriveranno diversi momenti di crisi sia per la paura di diventare mamma così giovane, sia perché si scoprirà che la neonata non può stare nella stessa casa della madre visto che quest’ultima inizierà ad avere le difese immunitarie sempre più basse.

E mentre Francesca vivrà nuovamente un tormento d’amore che la porterà a decidere di stare da sola, Jacopo dovrà affrontare nuove sfide. In tutto questo nella seconda stagione il pericolo sarà fin da subito dietro l’angolo e il ritorno del Vicequestore Vincenzo Colaprico scombussolerà le vite di tutti.