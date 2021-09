Buona giornata: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 30 settembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Buona giornata, film commedia del 2012 diretto da Carlo Vanzina con Diego Abatantuono, Lino Banfi, Christian De Sica, Vincenzo Salemme e tanti altri attori italiani. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta diverse storie. Eccole:

Leonardo Lo Bianco è un senatore della Repubblica Italiana accusato di corruzione che, pur di evitare che il Senato autorizzi il suo arresto, costringe tutti i suoi compagni di partito ad essere presenti alla votazione, incluso un collega, che scopre essere morto durante un incontro con Bernarda, prostituta transgender brasiliana, ma che in qualche modo riuscirà a far votare evitando così l’arresto.

Il principe Ascanio Cavallini Gaetani è un nobile decaduto, scapolo convinto, costretto ad affittare la secolare residenza di famiglia ai produttori di una fiction pur di racimolare qualche soldo, che cerca nonostante tutto di dare una buona impressione di sé sembrando ancora ricco sfondato… Rosaria Micciché, una affermata manager di Milano, originaria di Lampedusa, fissata con la buona salute, la tecnologia e la puntualità, vive una vera odissea durante il viaggio in treno tra Milano e Roma. Alberto Dominici è un ricco imprenditore romano, evasore totale delle tasse, che informato dal suo socio di un possibile, imminente controllo della Guardia di Finanza cerca frettolosamente di disfarsi di tutte le prove compromettenti.

Luigi Pinardi è un facoltoso notaio di Napoli, che dietro consiglio di un amico approfitta di un’assenza di moglie e figli per concedersi un incontro con la bellissima escort russa Svetlana; Romeo Telleschi, milanese trapiantato a Monopoli dopo il matrimonio, è uno sfortunato rappresentante di domotica tutto preso a far quadrare i conti, e per questo poco attento alle problematiche famigliari, che decide, dietro consiglio di un amico, di trascorrere più tempo coi figli per non perdere il rapporto con loro. Cecco, uno sfegatato tifoso della Fiorentina, preda di stranissimi rituali scaramantici, che assieme alla sua fidanzata, ormai sfibrata dai suoi atteggiamenti, cerca di replicare in tutto e per tutto le azioni ed i momenti compiuti sei mesi prima, quando la sua squadra aveva vinto la precedente trasferta di Verona contro il Chievo.

Buona giornata: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Buona giornata, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Diego Abatantuono: Romeo Telleschi

Lino Banfi: senatore Leonardo Lo Bianco

Christian De Sica: principe Ascanio Cavallini Gaetani

Vincenzo Salemme: Luigi Pinardi

Teresa Mannino: Rosaria Miccichè

Maurizio Mattioli: Alberto Dominici

Tosca D’Aquino: Marisa

Paolo Conticini: Cecco

Chiara Francini: Chiara

Gabriele Cirilli: Settimio

Valentina Persia: Patrizia Gallozzi

Remo Remotti: Furio Bastianelli

Daria Baykalova: Svetlana

Alessandra Sarno: Franca

Giorgia Trasselli: Luciana, moglie di Alberto

Alessandro Bressanello: Zonin

Gianni Franco: senatore

Elena Cantarone: Tamara

Tiziana Schiavarelli: vicina di casa di Romeo

Dante Marmone: amico di Luigi

Fabrizio Frizzi: se stesso

Fabrizio Pucci: voce narrante

Streaming e tv

Dove vedere Buona giornata in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – 30 settembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.