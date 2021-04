Bumblebee: trama, cast e streaming del film in onda su Italia 1

Questa sera, domenica 25 aprile 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Bumblebee, film del 2018 diretto da Travis Knight, al suo debutto al live action. È il sesto film della saga cinematografica Transformers, basata sugli omonimi giocattoli Hasbro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Su Cybertron infuria una guerra tra due fazioni avversarie: gli Autobot guidati da Optimus Prime e i Decepticon da Soundwave e Shockwave. Prossimi all’annientamento, gli Autobot fuggono dal pianeta. Uno di essi, B-127, viene incaricato di recarsi sulla Terra per preparare una base segreta che possa accogliere gli Autobot sopravvissuti. 1987: B-127 giunge in California atterrando fra un gruppo di soldati americani i quali lo attaccano. In seguito, il robot viene intrappolato nei pressi di una miniera quando sul luogo giunge Blitzwing, un Cercatore Decepticon. I due avranno un feroce e violento scontro dal quale B-127, anche se riuscirà ad uccidere Blitzwing, uscirà privo della sua scatola vocale e dei suoi ricordi. Spaventato e ferito assumerà le sembianze di un Maggiolino Volkswagen ed andrà in stasi. Poco tempo dopo Charlie, una ragazza adolescente che ha da poco perso il padre, lo trova in un deposito di rottami…

Bumblebee: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Bumblebee, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hailee Steinfeld: Charlie Watson

John Cena: agente Jack Burns

Jorge Lendeborg Jr.: Memo

John Ortiz: dottor Powell

Pamela Adlon: Sally Watson

Jason Drucker: Otis Watson

Rachel Crow: Celia

Kenneth Choi: Ken

Gracie Dzienny: Tina

Ricardo Hoyos: Tripp

Lenny Jacobson: Roy

Megyn Price: Amber

Stephen Schneider: Ron

Len Cariou: zio Hank

Glynn Turman: gen. Whalen

Streaming e tv

Dove vedere Bumblebee in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 25 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

