Brooklyn: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5

Questa sera, martedì 12 settembre 2023, su Canale 5 dalle 21.25 va in onda il film Brooklyn, adattamento del romanzo omonimo di Colm Toibin diretto nel 2015 da John Crowley. Protagonisti della pellicola sono Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall Gleeson, Jim Broadbent e Julie Walters. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere il film Brooklyn? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film in onda su Canale 5 racconta la storia molto toccante di Eilis Lacey (Saoirse Ronan), una giovane immigrata irlandese che si fa strada nella Brooklyn degli anni ‘50. Eilis ha sempre vissuto nella piccola cittadina di Enniscorthy, in Irlanda, dove tutti sanno gli affari di tutti, finché non viene spedita in America grazie a sua sorella che vuole aiutarla a realizzarsi. Sentendosi come un’esule, arriva nel caos multiforme di Brooklyn avendo già nostalgia di casa. Ma non appena Eilis impara con destrezza ad adattarsi alla vita newyorkese, incontra un pretendente spiritoso, dolce e carismatico che vuole conquistarla a tutti i costi.

Proprio mentre sembra sul punto di iniziare una nuova vita, una tragedia familiare la riporta in Irlanda e alla vita che si è lasciata alle spalle costringendola a prendere una decisione che potrebbe segnare il suo futuro per sempre. Con il cuore diviso in due, Eilis affronta uno dei dilemmi più incredibili e complicati che caratterizzano il nostro mutevole mondo moderno: trovare il modo di far coincidere il luogo da cui proveniamo con quello in cui sogniamo di andare.

Brooklyn: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Brooklyn, ma qual è il cast? Protagonisti di questo film drammatico-sentimentale del 2015 sono Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson, Michael Zegen, Emory Cohen, Julie Walters, Jim Broadbent, Emily Bett Rickards, Paulino Nunes e Maeve McGrath. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Saoirse Ronan: Eilis Lacey

Emory Cohen: Antonio “Tony” Fiorello

Domhnall Gleeson: Jim Farrell

Jim Broadbent: Padre Flood

Julie Walters: Madge Kehoe

Eva Birthistle: Georgina

Jessica Paré: Miss Fortini

Fiona Glascott: Rose Lacey

Jane Brennan: Mary Lacey

Eileen O’Higgins: Nancy

Jenn Murray: Dolores Grace

Emily Bett Rickards: Patty McGuire

Eve Macklin: Diana Montini

Nora-Jane Noone: Sheila

Bríd Brennan: Miss Kelly

Mary O’Driscoll: Miss McAdam

Michael Zegen: Maurizio Fiorello

Paulino Nunes: Sig. Fiorello

James DiGiacomo: Frankie Fiorello

Christian de la Cortina: Laurenzio Fiorello

Ellen David: Signora Fiorello

Iarla Ó Lionáird: Frankie Doran

Gerard Murphy: Papà Lacey

Trailer

Di seguito il trailer del film Brooklyn, in onda stasera – 12 settembre 2023 – su Canale 5 in prima serata dalle 21.25.

Streaming e tv

Dove vedere Brooklyn in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 12 settembre 2023 – alle ore 21,25 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Play che permette di vedere i programmi da pc, tablet e smartphone e sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.