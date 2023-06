Chi è Britney Theriot, la fidanzata di Russell Crowe ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Britney Theriot, la fidanzata di Russell Crowe ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata del 15 giugno 2023? Il famoso attore neozelandese, dopo il divorzio dall’ex moglie Danielle Spencer, ha iniziato una nuova storia d’amore con la sua attuale compagna, Britney Theriot. La coppia sta insieme per l’esattezza dal 2020. Lei è un’attrice, ma non solo. Britney Theriot è nata a New Orleans in Louisiana. Ha frequentato la St. Mary’s Dominican High School, una scuola superiore cattolica femminile privata e ha studiato ingegneria elettrica alla Louisiana State University.

È un’ex attrice. Nel 2013 ha recitato in “Città in bancarotta” insieme a Russell Crowe, Mark Wahlberg e Catherine Zeta-Jones. Britney però, per il momento, ha lasciato il mondo dello spettacolo e adesso fa l’agente immobiliare. Nell’ottobre 2017, Theriot è entrata a far parte di un’agenzia con sede in Louisiana come agente.

Russell Crowe e Britney Theriot, la sua attuale fidanzata, si sono incontrati quasi 10 anni fa, sul set del film “Città in bancarotta” nel 2013. La scintilla tra i due, però, non è scattata subito. Theriot e Crowe si sono messi insieme solo nel 2020, dopo 7 anni di conoscenza. A novembre 2020 i due sono stati avvistati e immortalati insieme su un campo da tennis. Prima di uscire con Theriot, Crowe era sposato Danielle Spencer dal 2003 al 2012, dalla quale ha avuto due figli, Carlo e Tennyson.