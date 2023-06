Chi è Danielle Spencer, l’ex moglie di Russell Crowe ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Danielle Spencer, l’ex moglie di Russell Crowe ospite a Oggi è un altro giorno? Il 7 aprile 2003 il famoso attore neozelandese ha sposato la cantante e attrice australiana Danielle Spencer. La coppia stava insieme da diversi anni: per la precisione dal 1989. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Charles Spencer Crowe (nato il 21 dicembre 2003) e Tennyson Spencer Crowe (nato il 7 luglio 2006). Dopo essersi separati nel 2012, nell’aprile 2018 la coppia ha divorziato. Ma conosciamo meglio l’ex moglie di Russell Crowe.

Danielle Spencer (classe 1969) è la figlia del cantautore, cantante e intrattenitore televisivo australiano Don Spencer e di sua moglie Julie, una ristoratrice dello Yorkshire. Ha un fratello maggiore, Dean. All’età di quattro anni, ha iniziato le lezioni di pianoforte. Durante la sua adolescenza, inoltre, ha iniziato a recitare e comporre le sue melodie.

Fino all’età di dodici anni, ha trascorso la sua infanzia e giovinezza tra l’Australia e lo Yorkshire e il Cambridgeshire, in Inghilterra, poiché suo padre lavorava in entrambi i paesi per la BBC Play School. Insomma, l’ex moglie di Russell Crowe è cresciuta a stretto contatto con il mondo dello spettacolo. Dal 1989 al 2000 ha lavorato come attrice per la televisione australiana. Successivamente, il fulcro della sua attività artistica si è spostato nell’area della musica.