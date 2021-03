Brick Mansions: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 1 marzo 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Brick Mansions, film del 2014 diretto da Camille Delamarre. Si tratta del remake del film del 2004 Banlieue 13 diretto da Pierre Morel e prodotto come questo da Luc Besson. Inoltre il film rappresenta una delle ultime produzioni a cui ha preso parte Paul Walker, deceduto a soli 40 anni nel novembre 2013. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 2018 nella città di Detroit un intero quartiere dominato dalla malavita viene isolato tramite un muro di cinta eretto dalla polizia e controllato da soldati. Nella zona chiusa, che viene ribattezzata “Brick Mansions”, il crimine si rafforza ulteriormente fino a che non viene attivata una bomba. La polizia manda un suo uomo sotto copertura per disinnescare l’ordigno.

Brick Mansions: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Brick Mansions, ma qual è il cast completo del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Paul Walker: Damien Collier

David Belle: Lino Duppre

RZA: Tremaine Alexander

Couchy Boy: K2

Catalina Denis: Lola

Carlo Rota: George

Ayisha Issa: Rayzah

Abdul Ayoola: poliziotto al computer

Streaming e tv

Dove vedere Brick Mansions in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 1 marzo 2021 -alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Il Commissario Ricciardi 2 si farà: le anticipazioni sulla seconda stagione Il Commissario Ricciardi: le anticipazioni (trama) della sesta e ultima puntata Grande Fratello Vip, i finalisti: chi partecipa alla finale di oggi