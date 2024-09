Brennero: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, lunedì 16 settembre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Brennero, la nuova serie tv diretta da Davide Marengo e Giuseppe Bonito che parte da uno spunto reale e intrigante del passato (La Notte dei fuochi, nel 1961, quando i terroristi tirolesi diedero il via a una serie di attentati per ottenere la riannessione del Südtirol). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Siamo ai giorni nostri, in Italia, a Bolzano. I cittadini sono spaccati in due: da un lato i tedeschi, precisi, rigorosi e benestanti; dall’altro gli italiani, chiassosi e calorosi. In questo contesto, una PM appartenente a una facoltosa famiglia di lingua tedesca e un ispettore di lingua italiana con un passato difficile sono costretti a lavorare insieme al caso di un serial killer.

Il ritrovamento di un cadavere costringe infatti Eva Kofler, una giovane e rampante PM di cultura tedesca interpretata da Elena Radonicich, a lavorare fianco a fianco con Paolo Costa, un ispettore di origini italiane che ha il volto di Matteo Martari. Entrambi sembrano inizialmente rappresentare lo stereotipo della propria cultura: austera, fredda e razionale lei; affascinante, spaccone e avventato lui. Ma, superando le reciproche diffidenze e facendo squadra, Eva Kofler e Paolo Costa daranno la caccia allo spietato assassino, tornato a colpire dopo anni, riaprendo le ferite e le tensioni culturali che hanno segnato per decenni la città di Bolzano.

Cast

Abbiamo visto la trama di Brennero, ma qual è il cast completo della serie tv? A guidare il cast della fiction troviamo Matteo Martari. L’attore in questo progetto veste i panni di Paolo, ispettore di polizia di origini italiane. Al suo fianco la pubblico ministero Eva, interpretata da Elena Radonicich. Ma vediamo insieme la lista completa degli attori presenti nella fiction di Rai 1: