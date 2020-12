Braven – Il coraggioso: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 14 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Braven – Il coraggioso, film del 2018 diretto da Lin Oeding e con protagonisti Jason Momoa, Stephen Lang e Garret Dillahunt. Ma qual è la trama? E il cast completo? Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Joe Braven (Jason Momoa) è un umile taglialegna nella frontiera tra Stati Uniti e Canada. Suo padre Linden (Stephen Lang), affetto da demenza, entra in una rissa da bar per aver scambiato una donna per sua moglie. Dopo questo evento Joe ne esce sconvolto e decide di trascorrere un po’ di tempo con suo padre e sua figlia Charlotte (Sasha Rossof) nella loro appartata baita di montagna. Un gruppo di trafficanti di droga, a seguito di un incidente che ha raggiunto non soltanto i media ma anche l’orecchio del loro padrone e signore della droga Kassen (Garret Dillahunt), nascondono il carico di cocaina proprio nella baita. Il casolare viene circondato da criminali, la famiglia è in pericolo e Joe farà di tutto per proteggerla.

Braven – Il coraggioso: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Braven – Il coraggioso, ma qual è il cast completo del film in onda oggi su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jason Momoa: Joe Braven

Stephen Lang: Linden Braven

Garret Dillahunt: Kassen

Jill Wagner: Stephanie

Sasha Rossof: Charlotte Braven

Brendan Fletcher: Weston

Sala Baker: Gentry

Zahn McClarnon: Hallett

Steve O’Connell: Sceriffo Cal Osser

Streaming e tv

Dove vedere Braven – Il coraggioso in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 14 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

