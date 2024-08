Braveheart – Cuore impavido: trama, storia vera, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, domenica 11 agosto 2024, su Rete 4 va in onda Braveheart – Cuore impavido, film cult del 1995 diretto e interpretato da Mel Gibson. Il film racconta in maniera romanzata la storia del patriota ed eroe nazionale scozzese William Wallace. Il colossal ha vinto ben 5 Oscar. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella seconda metà del XIII secolo, la Scozia è scossa dalle contese dei nobili locali, che vogliono salire di diritto sul trono, lasciato senza un legittimo erede. Approfittando del clima di tensione, il re d’Inghilterra Edoardo I Plantageneto (Patrick McGoohan) indice un finto consiglio e fa giustiziare tutti i nobili scozzesi. Guidati da Malcom Wallace (Sean Lawlor), gli scozzesi attaccano le truppe inglesi d’istanza al confine, in cerca di vendetta. La rivolta è sedata con la violenza ma il figlio di Wallace, William, scampa alla strage e viene affidato dal fratello Argyle. Passano vent’anni e William (Mel Gibson) fa ritorno in patria, dove incontra l’amico Hamish Campbell (Brendan Gleeson) e la bella Murron (Catherine McCormack).

La morte di quest’ultima scatenerà l’ira di William contro gli invasori inglesi e l’uomo sarà ben presto innalzato a simbolo di ribellione dell’intera regione. Il principe Edoardo, seguendo gli ordini del padre, tenta una repressione a Stirling e, data la potenza militare a disposizione dell’Inghilterra, i nobili scozzesi vorrebbero proporre una tregua e battere in ritirata. Ma l’arringa di Wallace scuote gli animi dei soldati, esortandoli a ottenere di nuovo la libertà del loro popolo e la giustizia per le angherie perpetrate dagli invasori. Terrorizzato dalle vittorie riportate da Wallace, il re inglese invia Isabella Di Francia (Sophie Marceau), sua nuora, a trattare con i nemici, ma la donna finisce con l’invaghirsi del ribelle. Grazie al suo carisma e ai consigli strategici di Isabella, Wallace acquista sempre più ascendente sui nobili scozzesi ed è tra i favori per la corona insieme al conte Robert Bruce (Angus Macfadyen). Quest’ultimo, tuttavia, è manipolato dallo spregevole padre che lo spinge a prendere una terribile decisione…

Braveheart: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Braveheart – Cuore impavido, ma qual è il cast del film? Protagonista è Mel Gibson, che ne cura anche la regia. Con lui anche attori come Sophie Marceau, Catherine McCormack, Patrick McGoohan, Brendan Gleeson, Peter Hanly, Alun Armstrong, Ian Bannen, James Cosmo, Sandy Nelson, David O’Hara, Angus Macfadyen, Sean McGinley e Sean Lawlor. Ecco il cast completo con i relativi personaggi interpretati.

Mel Gibson: William Wallace

Sophie Marceau: Principessa Isabella di Francia

Brendan Gleeson: Hamish Campbell

James Cosmo: Campbell senior

Sean McGinley: MacClannough

Catherine McCormack: Murron

Patrick McGoohan: Re Edoardo I d’Inghilterra

David O’Hara: Stephen, combattente irlandese

Angus Macfadyen: Robert Bruce / voce narrante

Ian Bannen: Robert de Brus VI, il lebbroso

Tommy Flanagan: Morrison

Peter Hanly: Edoardo, principe di Galles

John Cavanaugh: Craig

Stephen Billington: Phillip, consigliere del principe

Brian Cox: Argyle Wallace

Sean Lawlor: Malcolm Wallace

Sandy Nelson: John Wallace, fratello di William

Tam White: MacGregor

Peter Mullan: combattente scozzese

Alun Armstrong: Mornay

John Murtagh: Lochlan

Rupert Vansittart: Lord Bottoms

Gerard McSorley: Cheltham

Michael Byrne: Smythe

David Gant: giudice del Re

Malcolm Tierney: sceriffo di Lanark

Streaming e tv

Dove vedere Braveheart – Cuore impavido in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 11 agosto 2024 – alle ore 21.20 su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi e film su pc, tablet e smartphone.