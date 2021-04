Boston – Caccia all’uomo: trama, storia vera, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 15 aprile 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno va in onda Boston – Caccia all’uomo (titolo originale: Patriots Day), film del 2016 diretto da Peter Berg. La pellicola è l’adattamento cinematografico del libro Boston Strong, scritto dall’autore Casey Sherman assieme al giornalista Dave Wedge, riguardo all’attentato alla maratona di Boston, avvenuto il 15 aprile 2013. Una storia vera. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Il sergente Tommy Saunders è un bravo sergente poliziotto, ma troppo irascibile. Per scontare una punizione disciplinare per aver dato un calcio ad un collega, è stato temporaneamente degradato e viene destinato al servizio all’arrivo della maratona di Boston. Qui assiste ad alcune esplosioni (storia vera che ha ispirato il film) che si rivelano opera di terroristi, che hanno fatto ricorso a bombe rudimentali ma comunque efficaci in un simile contesto: tre morti e oltre 280 feriti sono le conseguenze delle esplosioni. Viene incaricato delle indagini un ufficiale dell’FBI, Richard DesLauriers, che istituisce un centro di comando e di raccolta informazioni in uno stabilimento abbandonato. Qui, secondo la trama di Boston – Caccia all’uomo, esaminando le registrazioni video delle telecamere dei locali pubblici vicini, viene individuato come sospetto uno degli attentatori, un giovane che indossa un berretto bianco. Tommy Saunders ha un ruolo determinante nell’individuare quali telecamere avrebbero potuto riprendere il o gli attentatori. Si riesce così a individuare anche un altro attentatore, che si rivelerà essere il fratello maggiore del primo sospettato. Inizia così una vera e propria caccia all’uomo, che comporterà altri decessi e/o ferimenti causati da armi da fuoco negli agenti di polizia coinvolti.

Boston – Caccia all’uomo: il cast del film

Abbiamo visto la trama (storia vera) di Boston – Caccia all’uomo, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Mark Wahlberg: sergente Tommy Saunders

Jake Picking: agente Sean Collier

Kevin Bacon: Richard DesLauriers

Michelle Monaghan: Carol Saunders

John Goodman: commissario Ed Davis

J. K. Simmons: sergente Jeffrey Pugliese

Vincent Curatola: sindaco Thomas Menino

Alex Wolff: Dzhokhar Tsarnaev

Themo Melikidze: Tamerlan Tsarnaev

Michael Beach: governatore Deval Patrick

James Colby: William Evans

Jimmy O. Yang: Dun Meng

Rachel Brosnahan: Jessica Kensky

Christopher O’Shea: Patrick Downes

Melissa Benoist: Katherine Russell

Khandi Alexander: l’interrogatrice

Streaming e tv

Dove vedere Boston – Caccia all’uomo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 15 aprile 2021 – alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma NOW e su Sky Go.

Potrebbero interessarti Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 15 aprile Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: la trama della prossima puntata, la quarta L’Isola dei Famosi 2021 stasera non è in diretta: puntata in differita, ecco perché