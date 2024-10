Boss in incognito 2024 2025: le anticipazioni della seconda puntata, 28 ottobre. Azienda, datore di lavoro, location, lavoratori

Questa sera, 28 ottobre 2024, va in onda la seconda puntata della nuova edizione di Boss in incognito 2024 2025, il docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti. In tutto cinque puntate, tra il 2024 e il 2025, con nuovi datori di lavoro pronti a camuffarsi all’interno delle proprie aziende. Vediamo insieme le anticipazioni, l’azienda e il datore di lavoro della puntata di oggi.

Anticipazioni, azienda, datore di lavoro

È Monica Riva, figlia del CEO Maurizio – che rappresenta la quarta generazione della Riva 1920, azienda che produce in maniera del tutto artigianale mobili in legno massello in grado di sfidare il tempo nel rispetto dell’ambiente – la protagonista del secondo appuntamento con Boss in incognito. Monica Riva è la Responsabile Commerciale del mercato italiano e si occupa anche della gestione degli aspetti produttivi dell’azienda, che ha un fatturato di 17 milioni di euro e conta 86 dipendenti. Nel corso della puntata Monica Riva, con una nuova identità, incontrerà i suoi dipendenti: Mamadou, che le mostrerà come si usa il macchinario di taglio Cnc del legno e le insegnerà a levigare i mobili; Laura, la regina del reparto della calibratura; Alessandro, con cui creerà la resinatura di un tavolo in Kaori; Mina con cui imballerà una panca a forma di molletta gigante. Ad aiutarla nella sua missione in incognito ci sarà anche Max Giusti, che dovrà lucidare panche e tavoli con olii pregiati insieme al simpaticissimo Jhon.

L’esperienza di Boss in incognito metterà in contatto due mondi solitamente separati e distinti: quello dei boss e quello dei dipendenti, permettendo, sia agli uni che agli altri, di incontrarsi e comprendersi meglio, tra sorprese ed emozioni. I boss, camuffati con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco, potranno conoscere più da vicino chi lavora per loro e scoprire, dall’interno, punti di forza e criticità della loro azienda. I lavoratori, senza saperlo, potranno farsi conoscere dai propri titolari, e, a loro volta, conoscere i loro boss umanamente, e non solo professionalmente.

Agli operai – impegnati a lavorare con il loro boss o con Max Giusti anche lui camuffato per impersonare il lavoratore toscano Attilio – verrà detto che stanno girando “Cambio Lavoro”, un nuovo programma che segue persone che hanno perso il lavoro e vengono ricollocate. Solo una volta terminata la settimana di riprese nell’azienda, i lavoratori scopriranno che ad affiancarli ci sono stati il boss o Max Giusti, che sveleranno la loro identità.

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito 2024? Appuntamento su Rai 2 dal 22 ottobre 2024 alle ore 21.20 con Max Giusti. Rai 2 è visibile al tasto 2 del digitale terrestre o 102 di Sky. Se non siete a casa potete seguirlo su RaiPlay o recuperare le puntate on-demand.