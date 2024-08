Boomerissima: anticipazioni, giochi e ospiti della terza puntata in replica su Rai 1, 10 agosto 2024

Questa sera, sabato 10 agosto 2024, alle ore 21,30 in replica su Rai 1 va in onda la terza puntata di Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi che mette per la prima volta a confronto due generazioni: quella dei boomers, ovvero i vip che, come la conduttrice, hanno amato molto gli anni ’80 e ’90, e quella dei millennials, le celebrity che hanno invece vissuto prevalentemente l’epoca del nuovo millennio. Dopo il successo avuto lo scorso anno su Rai 2, il programma arriva in replica nei sabato sera estivi della rete ammiraglia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In ogni puntata saranno presenti in studio due squadre, ciascuna composta da quattro celebrity appartenenti alle rispettive annate che, round dopo round, proveranno a conquistare la vittoria finale rispondendo alle più disparate domande di cultura pop. Obiettivo: cercare di superare al meglio tutti i match previsti nel corso della serata, dimostrando che i propri anni sono i più emozionanti e, di conseguenza, i più meritevoli di vittoria.

A differenza dei più classici game-show, quindi, in cui a vincere è sempre la squadra che ha dimostrato di superare brillantemente tutte le prove, in ‘Boomerissima’ sarà il pubblico presente in studio a scegliere chi proclamare vincitore della serata, usando come strumento di valutazione le prestazioni ottenute da boomers e millennials nei singoli match.

A comporre i due team, ci saranno, per i Boomer, – ovvero coloro che, come la conduttrice, hanno vissuto gli anni ’80 e ’90 – Tosca D’Aquino, Andrea Delogu, Roberto Farnesi e Ivan Zazzaroni; mentre, per i Millennial, Jody Cecchetto, Cristina Marino, Federica Nargi e Pierpaolo Pretelli. Tanti i grandi ospiti che passeranno a regalare un po’ della loro energia ai concorrenti in gara. A supporto della squadra dei Boomer ci saranno i Gemelli DiVersi, che si esibiranno sulle note di alcune delle loro più celebri canzoni, mentre, per Millennial, la cantante internazionale Alexandra Stan. E ancora, Mito di puntata sarà Amanda Lear, mentre la Special Guest, Ornella Muti. A impreziosire lo show, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, le grandi coreografie a cura del Direttore Artistico Luca Tommassini, che porta la stessa Alessia Marcuzzi a vestire, in via del tutto eccezionale, i panni di ballerina.

Giochi

Ma quali sono i giochi di Boomerissima? Diversi sono i giochi a cui i concorrenti potranno essere sottoposti: da Super Hit, dove ogni squadra deve dimostrare che la musica dei suoi anni è la più coinvolgente; a Che anno è, in cui si chiederà ai giocatori di indovinare l’anno esatto di uscita di un determinato filmato della propria epoca; fino a Tutti cantano Sanremo, dove ogni squadra dovrà saper dimostrare di interpretare al meglio i brani della sua generazione, e tanti altri. Un percorso che porta poi a L’arringa, il temutissimo round finale in cui un esponente di ciascuna squadra avrà il compito di convincere il pubblico che la sua epoca è la migliore e a votare per il proprio team.