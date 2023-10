Boomerissima 2023: anticipazioni, giochi e ospiti della prima puntata, 31 ottobre

Stasera, martedì 31 ottobre 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la prima puntata di Boomerissima 2023, la seconda stagione del programma condotto da Alessia Marcuzzi, dopo il successo della prima edizione, torna con una strepitosa quanto divertente sfida generazionale: quella tra Boomer e Millennial. Due squadre agguerrite, la prima formata dai vip che, come la conduttrice, hanno vissuto gli anni ’80 e ’90, e, la seconda, dalle celebrity del nuovo millennio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

A comporre i due team, nella prima puntata ci saranno, per i boomer, Asia Argento, Caterina Balivo, Cesare Bocci e Biagio Izzo, mentre per i Millennial, Aurora Leone dei The Jackal, Alvise Rigo, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. Ma non è tutto: in questa nuova edizione di “Boomerissima”, spazio verrà dato in ogni puntata anche a ospiti speciali che passeranno in studio per salutare Alessia e portare il loro supporto a ciascuna delle due squadre. Ecco così che, nella prima serata, la Guest Star sarà Antonella Clerici, a cui seguiranno, nella sezione Mito di Puntata Paola & Chiara. Non mancherà, inoltre, il supporto alle due generazioni in sfida da parte di Alfa e degli Snap, rappresentanti dei tormentoni di ciascuna delle due categorie.

Novità importanti, che si possono riscontrare anche in altri aspetti strutturali del format, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia. Uno tra tutti, lo studio che, con effetti scenici d’impatto, offrirà un’esperienza ancora più immersiva nel mondo di “Boomerissima”. Altro cambiamento significativo, l’Armadio Magico, che in questa edizione farà vivere agli ospiti del programma un’emozionante esperienza all’interno della casa di Friends, la sitcom simbolo degli anni ’90.

E ancora, i giochi più divertenti di “Boomerissima”, che tornano con una nuova veste e a essi se ne aggiungono anche di nuovi, tutti sempre accomunati dal fil rouge della sfida generazionale fra boomer e millennial. “Boomerissima” prevede la presenza in studio delle due squadre, entrambe composte da quattro celebrity appartenenti alle rispettive annate che, round dopo round, proveranno a conquistare la vittoria rispondendo alle più disparate domande di cultura pop. Obiettivo: cercare di superare al meglio tutti i match previsti nel corso della serata, dimostrando che i propri anni sono i più emozionanti. A scegliere i vincitori della serata, il pubblico in studio. Come sempre, infine, a impreziosire l’impatto scenico del programma, non mancheranno le spettacolari coreografie realizzate dal Direttore artistico Luca Tommasini. Veri e propri momenti di puro spettacolo, che vedranno ancora una volta la stessa Alessia vestire i panni di ballerina diventando così protagonista di trasformazioni e attimi di varietà.

Streaming e tv

Abbiamo visto anticipazioni e ospiti della prima puntata di Boomerissima 2023, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (tasto 2 del digitale terrestre, 102 del decoder Sky). Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.