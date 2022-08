Book of love: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Book of love è il film in onda questa sera, domenica 28 agosto 2022, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15. La pellicola ha come protagonisti Sam Claflin e Veronica Echegui, nei panni di Henry e Maria. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Book of Love? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film segue le vicende di Henry, interpretato da Sam Claflin, un autore inglese che ha scritto un romanzo che è un vero e proprio fallimento. Durante la promozione del suo libro in Messico, lo scrittore scopre che la traduttrice spagnola, Maria, interpretata da Veronica Echegui, ha praticamente riscritto tutto il suo romanzo, trasformandolo in una storia erotica. L’autore è furioso, soprattutto quando si ritrova a dover condividere l’intero tour con la traduttrice intorno al Messico. Gli opposti, però, spesso si attraggono e ben presto tra i due scatta la scintilla!

Book of love: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Come detto protagonisti sono Sam Claflin e Veronica Echegui, nei panni di Henry e Maria. La regia è di Analeine Cal y Mayor, che si è occupata anche della sceneggiatura insieme a David Quantick. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Sam Claflin è Henry

Veronica Echegui è Maria

Antonia Clarke è Alison

Horacio Garcia Rojas è Antonio

Melissa Pino è Helena

Giovani Florido è Miguel

Galya Vidal è Francisca

Edwarda Gurrola è Veronica

Daniela Luque è Marta

Streaming e diretta tv

Dove vedere Book of love in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 28 agosto 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.