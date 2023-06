Book Club – Tutto può succedere: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 16 giugno 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Book Club – Tutto può succedere, film del 2018 diretto da Bill Holderman con Diane Keaton, Jane Fonda, Mary Steenburgen e Candice Bergen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Carol, Vivian, Diane e Sharon sono quattro donne, amiche da trent’anni che insieme hanno formato un book club: ogni mese infatti si incontrano per commentare un libro, accompagnato da un buon bicchiere di vino. Si trovano tutte sulla soglia dei sessant’anni, un pò annoiate, in parte rassegnate, alle prese con i sempreverdi problemi sentimentali e i fastidi della menopausa, sempre pronti a far presente che il tempo passa. Si sentono ormai fuori dai giochi. La loro voglia di essere donne sensuali e interessanti è ancora sempre presente nel profondo del cuore e viene risvegliata quando decidono di addentrarsi nella lettura di Cinquanta sfumature di grigio, il piccante bestseller rosa che racconta le avventure dell’ingenua Anastasia Steele, guidata sul sentiero dell’amore passionale dal bel tenebroso Christian Grey. Le prodezze dei due amanti spingono le quattro donne a rimettersi in gioco: Diane, insicura e razionale, si ritrova quasi inconsapevolmente a flirtare con Mitchell, un attraente pilota di linea; Vivian, diventata cinica a furia di cambiare partner, rincontra Arthur, grande amore in gioventù; Sharon, giudice federale austera e morigerata, si iscrive ad un sito di incontri e Carol cerca in tutti i modi di donare nuova vita al suo rapporto coniugale, tentando di risvegliare l’interesse del marito Bruce, ormai più appassionato di motori che di sua moglie.

Book Club – Tutto può succedere: il cast

Abbiamo visto la trama di Book Club – Tutto può succedere, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Diane Keaton: Diane

Jane Fonda: Vivian

Candice Bergen: Sharon Myers

Mary Steenburgen: Carol Colby

Andy García: Mitchell

Don Johnson: Arthur

Craig T. Nelson: Bruce Colby

Richard Dreyfuss: George

Alicia Silverstone: Jill

Katie Aselton: Adrianne

Ed Begley Jr.: Tom

Tommy Dewey: Chris

Mircea Monroe: Cheryl

Wallace Shawn: Derek

Lili Bordán: Irene

Streaming e tv

Dove vedere Book Club – Tutto può succedere in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 16 giugno 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.