Bombshell – La voce dello scandalo: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 27 maggio 2022, va in onda in prima serata su Rai 3 Bombshell – La voce dello scandalo, un film del 2019 diretto da Jay Roach con protagoniste tre grandi attrici. La pellicola dura 109 minuti e ha vinto il premio Oscar per il miglior trucco e acconciatura. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Il film è basato sulla storia vera di uno scandalo sessuale che ha sconvolto l’America e l’impero mediatico della Fox News. La storia racconta di tre donne, ognuna di età differenti e con diversi ruoli, ma tutte impiegate presso la Fox News. La vicenda è ambientata nel 2016, quando l’America era ad un passo dalle elezioni presidenziali. Megyn Kelly, giornalista di Fox News, deve moderare un dibattito tra candidati tra cui Donald Trump, a cui chiede dei commenti sessisti e delle accuse di molestie. Le sue domande, tuttavia, saranno un boomerang per la donna. Gretchen Carlson lavora nello stesso studio di Megyn, la donna riceve un commento sessista in diretta TV e, stanca di subire passivamente, si rivolge alla legge muovendo accuse verso Roger Alies, suo capo. La più giovane e inesperta è Kalya, che punta ad una promozione anche se non conosce bene quell’ambiente e non sa a cosa sta andando incontro.

Bombshell – La voce dello scandalo: il cast del film

Le protagoniste di Bombshell – La voce dello scandalo sono tre e si tratta di attrici ben affermate nel panorama hollywoodiane il cui fascino ha sicuramente influito sul successo al botteghino del film. Si tratta di Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie. Di seguito vediamo attori e attrici con i rispettivi personaggi:

Charlize Theron: Megyn Kelly

Nicole Kidman: Gretchen Carlson

John Lithgow: Roger Ailes

Malcolm McDowell: Rupert Murdoch

Allison Janney: Susan Estrich

Margot Robbie: Kayla Pospisil

Kate McKinnon: Jess Carr

Mark Moses: Billy O’Reilly

Amy Landecker: Dianne Brandi

Connie Britton: Beth Ailes

Liv Hewson: Lily

Brigette Lundy-Paine: Julia Clarke

Mark Duplass: Douglas Brunt

Rob Delaney: Gil Norman

Stephen Root: Neil Mullen

Robin Weigert: Nancy Erika Smith

Streaming e TV

Ma dove vedere Bombshell – La voce dello scandalo in diretta TV e live streaming? Il film, come già spiegato in precedenza, va in onda in prima serata venerdì 27 maggio 2022 alle ore 21:20 su Rai 3. Il terzo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 3 del telecomando così come al tasto 503. Se vi interessa invece seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente – previa registrazione – a RaiPlay.