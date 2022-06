Bomber: trama, cast e streaming del film con Bud Spencer

Stasera, sabato 4 giugno 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Bomber, film del 1982 diretto da Michele Lupo e interpretato da Bud Spencer e Jerry Calà. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Bud Graziano, alias Bomber, vecchia gloria del pugilato, lavora su una vecchia barca logorata come capitano. La sua barca è destinata alla demolizione, così si ritrova senza lavoro e senza un tetto. Bud incontra sulla sua strada Jerry, giovane proprietario di una palestra frequentata da personaggi pittoreschi, che praticano la boxe con scarsi risultati, salvandolo da loschi figuri che vogliono picchiarlo e rivelando così la sua natura di pugile. Grazie all’aiuto di sua sorella Susanna e con l’offerta di vitto e alloggio, Jerry convince Bud a trovare un pugile per un imminente incontro contro un atleta della palestra di Rosco Dunn, un “sergentone americano” dedito a mille loschi traffici, che vince con l’inganno e incute paura a chi lo sfida. Durante una rissa in un locale Bud nota Giorgio Desideri, in arte Giorgione, un ragazzo napoletano che vive di espedienti ed estraneo allo sport, ma dal destro vincente. Dopo un inseguimento, i due lo convincono a praticare e Giorgione — nonostante un arbitraggio sfacciatamente a suo sfavore — sconfigge l’atleta degli statunitensi Sam Newman. In seguito alla sconfitta subita, gli scagnozzi di Rosco incendiano la palestra di Jerry. Bomber decide allora di sfidare il sergente americano in una divertente gara clandestina di tiro alla fune, vincendo; con il denaro conquistato, i ragazzi riaprono la palestra “Forti e Tenaci”. Successivamente, però, Rosco Dunn riesce a corrompere Giorgione, raccontandogli una versione menzognera dell’incontro di boxe tra lui e Bud Graziano (in realtà i suoi scagnozzi fratturarono la mano di Bud il giorno prima dell’incontro). Giorgione perde volontariamente un incontro con un certo Attilio Jacovoni, detto Tritolo, e si pone così alle dipendenze di Croupe, il suo socio. Bud si vendica devastando il locale di Croupe e riesce a riportare Giorgione sulla retta via.

Bomber: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Bomber, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bud Spencer: Bud Graziano, detto Bomber

Jerry Calà: Jerry

Mike Miller: Giorgio Desideri, detto Giorgione

Kallie Knoetze: Rosco Dunn

Gegia: Susanna

Nando Paone: Prosecco o Sylvester Stangone

Giorgio Vignali: Silos

Maurizio Tori: Piddu

Francesco D’Adda: Ciuffo di cuoio

Valeria Cavalli: Claudia, fidanzata di Giorgione

Angela Campanella: Lauretta

Bobby Rhodes: Samuel Newman

Vincenzo Maggio: arbitro

Piero Del Papa: uomo di Croupe

Nando Murolo: Croupe, proprietario del bar

Rik Battaglia: trainer americano

Piero Trombetta: professore

Giovanni Cianfriglia: teppista

Mario Mattioli: cronista a bordo ring

Streaming e tv

Dove vedere Bomber in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 4 maggio 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.