Bodyguard, le anticipazioni della terza e ultima puntata in onda il 3 agosto

Questa sera, lunedì 3 agosto 2020, in prima serata su Rai 3 va in onda la terza e ultima puntata di Bodyguard, nuova serie tv trasmessa su Rai 3 che ha avuto un incredibile successo nel Regno Unito e che è approdata anche su Netflix. Il protagonista è Richard Madden, un attore conosciuto sul piccolo schermo per aver recitato in Game of Thrones e ne I Medici. Madden qui interpreta David Budd, un ex soldato che ha servito il paese tra Afghanistan e Iraq e che, tornato a casa, ha trovato lavoro come guardia del corpo della bella e ambiziosa Julia Montague, il nuovo segretario che sostiene posizioni politiche opposte rispetto a quelle del soldato. Tra la Montague e Budd nasce un rapporto ambiguo, in bilico tra la lotta e la passione, su uno sfondo delineato da complotti e piani segreti che metteranno a dura prova la vita del bodyguard. Vediamo quali sono le anticipazioni della terza ed ultima puntata, in onda lunedì 3 agosto 2020 su Rai 3, composta da due episodi.

Bodyguard, le anticipazioni della terza e ultima puntata

Cosa succederà nella puntata che va in onda questa sera su Rai 3? David Budd è determinato a portare avanti le indagini ed è convinto che ci sia un complotto contro il segretario di stato, ordito proprio nel cuore del Governo. Quando poi vengono sollevate delle perplessità sullo stato di salute psicologica di David, emergono nuove accuse sulla sua condotta professionale. Budd a quel punto si trova messo in mezzo e non sa come uscirne, senza alcun alleato in una battaglia che potrebbe costare tutto ciò che ha. David si renderà conto troppo tardi di essere diventato a sua volta il bersaglio e nessuno sembra essere disposto ad aiutarlo per provare la sua innocenza. Intanto, le prove nei suoi confronti diventano sempre più schiaccianti.

Bodyguard va in onda con la terza e ultima puntata e in prima tv su Rai 3 lunedì 3 agosto 2020, alle ore 21:20.

