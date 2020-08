Bodyguard 2 si farà? Cosa sappiamo sul rinnovo di stagione

Su Rai 3 è arrivata la serie tv Bodyguard con protagonista Richard Madden, un volto molto caro ai fan di Game of Thrones e anche a I Medici (poiché ha recitato in entrambe). In Bodyguard, serie prodotta da Bbc One e arrivata poi anche su Netflix, Madden interpreta lo schivo David Budd, un ex veterano dell’esercito britannico che soffre di un disturbo da stress post-traumatico. Budd trova lavoro come guardia del corpo del segretario di Stato Julia Montague (Keeley Hawes), la cui proposta di legge sulla sicurezza nazionale mina la sua vita. Tra i due ci sarà un rapporto traballante, odio e amore, David del resto disprezza Julia per la sua politica. Ma, nonostante l’impegno di David, Julia viene uccisa in un attentato e David, iniziando ad indagare sulla sua morte, scoprirà una rete di criminalità organizzata della quale poi diventerà il prossimo bersaglio. Ma cosa succederà in futuro? Dopo il finale di stagione in onda questa sera, lunedì 3 agosto 2020 su Rai 3, è normale chiedersi: ci sarà una seconda stagione di Bodyguard? Cosa ne sarà del capitolo 2?

La trama di Bodyguard

Bodyguard, si farà la seconda stagione?

Nel Regno Unito la serie ha ottenuto un incredibile successo in termini d’ascolti, con uno share pari al 40.9%, circa 10.4 milioni di telespettatori, dati che lasciano presupporre una forte possibilità di rinnovo. Ciò nonostante, la serie non ha ancora ottenuto un via libera: di fatto, lo stesso attore protagonista ha spiegato che l’intenzione di realizzare dei nuovi episodi c’è, ma bisognerà attendere ancora un po’ per la messa in piedi del progetto. Sia Madden che il creatore della serie Jed Mercurio hanno spiegato che nei prossimi episodio Budd dovrà affrontare uno scenario un po’ distante rispetto a quello che avevamo conosciuto nella prima stagione, ciò significa che ci sarà un drastico salto temporale.

“Ne abbiamo parlato, e abbiamo discusso della cosa con Jed circa un mese dopo la trasmissione dell’ultimo episodio. Abbiamo deciso di prenderci almeno un anno per decidere come realizzare qualcosa di meglio. Non possiamo riprendere da dove avevamo lasciato. David Budd ha decisamente bisogno di una vacanza dopo quello che ha passato. Non tornerà al lavoro, vero?”, ha spiegato l’attore protagonista. Poi ha aggiunto: “Inoltre, è anche l’uuomo più famoso di Londra per via di quello che è successo al termine del sesto episodio. Non potrebbe mai tornare al lavoro come se niente fosse. Sia io che Jed pensiamo sia molto meglio pensare di ritrovarlo tipo 18 mesi dopo, due anni dopo quanto è successo e vedere come se la passa. Cosa gli è accaduto?”.

Il cast di Bodyguard

Per Richard Madden comunque il ritorno sul set di Bodyguard è un assoluto sì. “Amerei molto tornare dentro la sua testa, scoprire cosa ne penserebbe a livello morale di tutto quello che gli è accaduto, dopo tutta questa esperienza. Penso si tratti di una storia veramente pazzesca e non vedo l’ora di scoprire quello che Jed si inventerà”. Bisognerà quindi attendere.

