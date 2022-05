“Laura Pausini si è vestita non tenendo conto della bilancia”: body shaming in diretta su Rai 1

Body shaming contro Laura Pausini in diretta tv a “Uno Mattina in famiglia” su Rai 1. Nel programma si commentavano le prestazioni e gli abiti dell’Eurovision Song Contest che ha visto la cantante nelle vesti di presentatrice. Dopo uno spazio comune, la conduttrice Monica Setta ha chiesto a Stefano Dominella, ex patron della Gattinoni ed esperto di moda, i voti dei look di Laura Pausini. A Dominella che contestava il fatto che la Pausini potesse indossare un abito più adatto a una donna dal girovita perfetto, ha replicato la Setta sostenendo che le donne si giudicano dal cervello e non dal peso che hanno sulla bilancia. E ne è nato anche un battibecco con Tiberio Timperi, altro conduttore del programma.