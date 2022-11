Quanto dura (durata) la puntata della Bobo Tv su Rai 1. Mondiali Qatar 2022

Quanto dura la Bobo Tv su Rai 1? Il programma con Bobo Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola ha una durata di soli 5 minuti. Una breve pillola, in onda su Rai 1 ogni sera, alle ore 23.30. Il format è quello diventato virale sui social, e che vede i quattro ex calciatori commentare le partite del giorno dei Mondiali di Qatar 2022. Una durata quindi molto breve, solo 5 minuti, che ha fatto storcere il naso a molti fan della Bobo Tv, che si aspettavano un programma decisamente più lungo. A che ora va in onda la Bobo Tv? Il programma va in onda alle 23.30, subito dopo l’appuntamento con Il circolo dei Mondiali. Sarà possibile seguire la Bobo Tv in diretta streaming o recuperare le puntate on demand su Rai Play.

Che cos’è

La Bobo Tv è nata da un’intuizione di Bobo Vieri durante il lockdown per il Covid. L’ex attaccante ha coinvolto amici e colleghi come Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola per parlare di calcio sui social, in maniera libera e senza filtri. Un appuntamento in poco tempo diventato un cult seguitissimo su Twitch. Ora il grande salto con il commento al termine della giornata dei Mondiali di Qatar 2022 su Rai 1, dopo Il circolo dei Mondiali. Un focus alternativo su quello che accade nel torneo iridato. Saranno brevi pillole di pochi minuti quelle della Bobo Tv, che sarà possibile recuperare in qualsiasi momento su Rai Play.