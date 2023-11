BlueBack: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema Uno

BlueBack è il film in onda questa sera, domenica 19 novembre 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Una pellicola del 2022, diretta da Robert Connolly, con protagonisti Mia Wasikowska e Radha Mitchell. Vediamo insieme la trama, il cast e dove vederlo in streaming.

Trama

Il film racconta la storia di Abby (Ariel Donoghue), una bambina appassionata di immersioni. Sua madre Dora (Radha Mitchell) è una convinta ambientalista e la porta spesso al largo per osservare la fauna marina. Durante una di queste sessioni subacquee s’imbatte in una piccola cernia, che decide di adottare e a cui dà il nome BlueBack.

Ben presto la piccola si affeziona all’animale, instaurando con lui un forte legame di amicizia. Solo quando cresce, Abby (Ilsa Fogg) scopre che il pesce appartiene a una specie in via di estinzione a causa della pesca intensiva. Seguendo gli insegnamenti di Dora, la ragazza decide di provare a salvare il suo piccolo amico, confrontandosi proprio con il nemico dei mari, i bracconieri. Quando la barriera corallina viene dragata per agevolare l’ingresso alla baia, la vita di BlueBack e dei suoi simili è messa in serio pericolo. Abby e sua madre si ribellano esponendosi in prima persona. La giovane ragazza decide di intraprendere un percorso di attivismo coinvolgendo tutti gli abitanti della zona.

BlueBack: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di BlueBack? Protagonisti sono Mia Wasikowska, Radha Mitchell, Eric Bana, Albert Mwangi, Clarence John Ryan, Erik Thomson, Ariel Donoghue, Ilsa Fogg, Elizabeth Alexander, Eddie Baroo.

Streaming e tv

Dove vedere BlueBack in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Sky Cinema Uno in onda questa sera, 19 novembre 2023, alle ore 21.15. Anche in streaming su Now e Sky Go.